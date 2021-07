Khởi tố đối tượng cướp xe SH bị người đi đường ép ngã xe, truy đuổi giữa cơn mưa lớn

Tên trộm xe SH bị truy đuổi giữa cơn mưa lớn, bị ép ngã xe, vùng chạy đúng vào chỗ 2 CSGT đón lõng ngày 7/7 vừa bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khởi tố để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 16/7, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Anh Sơn (SN 1989; trú tại Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng bị công an bắt.

Trung tá Nguyễn Xuân Vượng thông tin thêm: “Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an quận Cầu Giấy đã chuyển hồ sơ vụ án cho Công an quận Hà Đông tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ”.

Trước đó, vào khoảng 17h30’ ngày 07/7, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 – Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khi đang làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông giờ cao điểm tại nút giao Trần Duy Hưng – Hoàng Minh Giám thì nghe tiếng tri hô của người dân đuổi bắt trộm.

Quan sát thấy có 01 thanh niên mặc áo đỏ đang bỏ chạy, nghi vấn đây là đối tượng trộm cắp đang bị truy đuổi, ngay lập tức cán bộ của Tổ công tác đã phối hợp quần chúng nhân dân truy đuổi, khống chế được đối tượng.

Khai thác tại chỗ, đối tượng khai nhận là Đặng Anh Sơn (SN 1989; trú tại Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội). Khi đi qua tuyến đường Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, đối tượng khai phát hiện 01 chiếc xe máy Honda SH không khóa nên đã lấy trộm.

Chiếc xe máy SH tang vật.



Tân Trường