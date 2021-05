Chiều 17/5, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Anh Quân, Tổng giám đốc hãng taxi G7, xác nhận nạn nhân trong vụ án là tài xế của hãng, tên là Nguyễn Trần Minh (45 tuổi). Sau khi được đưa vào BV Quân y 103 cấp cứu, ông Minh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định hơn.

Mặc dù bị tên cướp đâm nhưng lái xe taxi vẫn dũng cảm khống chế tên cướp.

Xem lại clip vụ việc, Giám đốc hãng taxi G7 chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá ông Minh là người rất dũng cảm, một mình cố gắng khống chế tên cướp. Thông thường khi gặp sự cố nguy hiểm như vậy, chúng tôi luôn khuyên các lái xe nên bỏ chạy”.

Công an cầm điện thoại, mặc tài xế vật lộn với tên cướp: Là công an xã Cự Khê, sẽ bị xem xét điều chuyển Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành kỷ luật với cán bộ công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) vì thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ tên cướp Đặng Phạm Sáu.

Trước thông tin dư luận cho rằng, trong đoạn clip có xuất hiện một người mặc quần xanh tỏ ra thờ ơ khi nạn nhân bị cướp đâm, người đầy máu me vẫn một mình chật vật đấu lại tên cướp, khi có dấu hiệu đuối sức phải cầu cứu người xung quanh "mọi người giúp em với", ông Quân nói: “Việc người đó là ai thì cơ quan điều tra họ mới làm rõ được, chúng tôi không biết gì về người này.

'Tài xế bị cướp đâm rất dũng cảm, người quần xanh đứng cạnh vô cảm'

Nhưng dưới góc độ là một công dân thì chúng tôi đánh giá người này vô cảm".

Đối tượng bị khống chế, về trụ sở công an để điều tra, xử lý.

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết Cơ quan điều tra đang lấy khai đối tượng Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 16/5, người dân tại khu vực đường Cienco 5 - khu đô thị Thanh Hà nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Minh.

Khi đó, tài xế đã bị kẻ cướp dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Theo video người dân quay lại, dù bị thương, tài xế vẫn cố gắng vật lộn khống chế tên cướp. "Em bị cướp đâm vào ngực rồi. Con dao ở trong xe", ông Minh nói khi cầu cứu người xung quanh.

Sau đó, một người dân đã đến hỗ trợ tài xế khống chế tên cướp để chờ lực lượng chức năng đến áp giải.

Theo công an, Sáu là bị can đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người. Cơ quan công an cũng xác định, vào ngày 23/4, Sáu cùng một người bạn đến tiệm cầm đồ Hải Lý (phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn) để chuộc tài sản. Tuy nhiên, chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu. Trong lúc mâu thuẫn, Sáu dùng dao đâm tử vong con trai của chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn.

