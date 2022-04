Tuyến đường dở dang hơn chục năm chưa xong ở TP Vinh, ngập nước, rác thải

Dự án nâng cấp, mở rộng, tuyến đường Lê Ninh (TP Vinh, Nghệ An) sau nhiều năm thi công đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện do nhiều vướng mắc, con đường này từ lâu trở thành điểm tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Ngập ngụa rác thải, cứ mưa lại ngập

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Ninh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2002, có tổng mức đầu tư dự án là 23,5 tỷ đồng, với quy mô xây dựng tuyến dài 2.957m, điểm đầu tại cổng Ga Vinh (phường Quán Bàu), điểm cuối giao nhau với quốc lộ 1A (ngã tư Quán Bánh, TP Vinh).

Năm 2006, dự án được triển khai, tuy nhiên, chỉ được đoạn từ Ga Vinh đến Bệnh viện Giao thông vận tải (nay là Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cơ sở 2 - PV) cơ bản hoàn thành, các đoạn còn lại vẫn đang dang dở nhiều năm nay do gặp nhiều vướng mắc. Đặc biệt đoạn từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cơ sở 2 đến cầu vượt đường 72m đang còn dở dang hàng chục năm nay, khiến cho việc giao thương gặp khó khăn, đời sống của người dân bị ảnh hưởng.

Hơn 1 thập kỷ, đường Lê Ninh (TP Vinh) vẫn đang dang dở.

Những ngày cuối tháng 4/2022, theo ghi nhận của PV Infonet, 2 đầu tuyến đường chưa thông, hệ thống mương thoát nước chưa kết nối dẫn đến tình trạng ngập úng, chỉ cần một trận mưa nhỏ là nước ứ đọng cả tuần khiến việc đi lại của người dân gặp khó. Dọc nhiều dài 2 tuyến đường, cây cối, cỏ dại mọc um tùm. Điều đáng nói, nhiều điểm trở thành bãi tập kết rác thải các loại, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường…

Chị T.T.H (SN 1971, trú phường Quán Bàu, TP Vinh) cho biết: “Tuyến đường này hơn 10 năm họ vẫn làm chưa xong. Trước đây, chúng tôi thường xuyên đi tập thể dục buổi sáng và buổi tối qua con đường này. Nhưng nhiều năm qua, tình trạng ứ đọng nước thải thường xuyên tồn tạo, cứ một trận mưa nhỏ là ngập, đặc biệt rác thải được tập kết bừa bãi 2 bên đường khiến người dân vô cùng bức xúc”.

Đoạn đường Km1+99 thường xuyên bị ứ đọng nước, người dân đi lại khó khăn.

Nhiều người dân địa phương mong muốn tuyến đường sớm được thi công, hoàn thiện để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. “Giờ chỉ cần một trận mưa nhỏ là nước không thoát được. Ban chỉ huy khối xóm, người dân cũng đã kiến nghị nhiều trong các cuộc tiếp xúc cử tri từ năm này qua năm khác nhưng đường thì vẫn cứ dang dở, làm mãi mà không xong”, một người dân khối 7 phường Quán Bàu cho biết.

Do tuyến đường chính chậm thi công, ách tắc nên đoạn đường Yên Xuân (đường nội xóm thuộc khối 5, phường Quán Bàu) trở thành tuyến “đường tránh” cho các phương tiện, người dân đi qua.

Ông Nguyễn Xuân Toàn, Chủ tịch UBND phường Quán Bàu (TP Vinh) cho biết, dự án đường Lê Ninh kéo dài đã triển khai rất lâu nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện. Hiện nay còn hơn 30 hộ dân nằm trong dự án đang vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB), đền bù nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, tìm đất tái định cư cho các hộ dân….

“Việc ứ đọng nước thường xuyên khiến người dân đi lại khó khăn, nhất là khi có mưa to. Hàng năm chúng tôi phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để thuê công ty môi trường thu gom, xử lý rác thải do người dân tự ý tập kết bên đường. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên UBND thành phố Vinh và rất mong muốn dự án sớm được triển khai, hoàn thiện để đảm bảo an toàn giao thông để người dân đi lại thuận lợi, đảm bảo mỹ quan đô thị”, ông Toàn nói.

Rác thải được tập kết bừa bãi dọc tuyến đường khiến môi trường bị ô nhiễm.

Quyết toán, lập dự án mới

Theo tìm hiểu của PV, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, dừng và quyết toán vốn dự án xây dựng đường Lê Ninh, TP Vinh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh cơ cấu không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án nâng cấp, mở rộng đường do tăng chi phí GPMB và cắt giảm chi phí xây dựng do cắt giảm phần chưa thi công.

Dọc chiều dài tuyến đường, cây cối, cỏ dại mọc um tùm.

Theo đó, UBND thành phố Vinh chịu trách nhiệm rà soát lại phương án đền bù GPMB đã được phê duyệt để tổng hợp kinh phí đền bù GPMB theo quy định trình quyết toán. Nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ quyết toán dự án trình thẩm tra, phê duyệt theo quy định; đồng thời bố trí nguồn vốn từ ngân sách thành phố Vinh và huy động các nguồn hợp pháp khác để lập và thực hiện dự án mới tiếp tục xây dựng các đoạn còn lại của dự án đường Lê Ninh đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực, phát huy hiệu quả đầu tư xây dựng tuyến đường, trong đó lưu ý sử dụng hồ sơ, số liệu khảo sát, thiết kế để tránh lãng phí chi phí đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Vinh thông tin: ''Trong khi chờ dự án mới triển khai (có tổng mức đầu tư khoảng gần 100 tỷ đồng - PV), đặc biệt tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, chúng tôi sẽ xin ý kiến cấp trên, bố trí nguồn kinh phí, chỉ đạo đơn vị thi công xử lý tại vị trí đấu nối lý trình Km1+99 để giảm thiểu nước đọng tại nút giao, đảm bảo an toàn giao thông''.

Việc vướng mắc công tác GPMB khiến dự án kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Việt Hòa