Quảng Nam: Khởi tố kẻ lừa cụ bà lên xe “cứu trợ” rồi rạch túi, trộm tiền

Đối tượng Võ Quang Luận.

Liên quan đến vụ lừa cụ bà lên xe "cứu trợ miền Trung" rồi rạch túi, trộm tiền, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Võ Quang Luận (39 tuổi, trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an huyện Đại Lộc vẫn đang nỗ lực truy tìm hai đồng phạm với Luận trộm tiền của cụ bà Cao Thị An (83 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Trước thành tích phá nhanh vụ án nói trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã đến biểu dương và khen thưởng đột xuất đối với Công an huyện Đại Lộc.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, khen thưởng đột xuất Công an huyện Đại Lộc.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 25/10, Luận thuê xe ô tô hiệu Innova mang biển số Lâm Đồng (49A) tại TP Đà Lạt. Ngày 2/11, anh ta chạy xe ra Đà Nẵng. Hai hôm sau, Luận gặp hai người phụ nữ tên Vân và Gái (không rõ lai lịch) rồi rủ nhau đi tìm người dân sơ hở để trộm.

Trước khi đi, Vân đưa cho Luận một biển số 30A để thay biển số 49A, đồng thời phía trước xe ô tô gắn dòng chữ “Cứu trợ miền Trung” rồi di chuyển xe về xã Đại Nghĩa. Trên đường đi thấy cụ An đang đi bộ bên đường nên dừng xe vờ hỏi cụ An đường sau đó lừa cụ lên xe bảo chở đi nhận tiền hỗ trợ. Đi được 1 đoạn, bọn chúng tặng cụ An một thùng mỳ tôm rồi bảo cụ xuống xe.

Tuy nhiên, sau khi về đến nhà, cụ An phát hiện túi đựng tiền của mình đã bị rạch, trong túi có 6,5 triệu đồng cùng một chỉ vàng.

7 ngày sau, Luận bị lực lượng công an bắt tại huyện Đức Trọng (Lâm Đông), còn 2 đối tượng Vân và Gái hiện lực lượng công an vẫn đang truy tìm.

