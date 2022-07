Án mạng rúng động ở Nghệ An: 4 người bị hàng xóm chém thương vong

Rạng sáng nay (12/7), một người đàn ông bất ngờ cầm dao sang các nhà hàng xóm chém 1 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương (trong đó, 2 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch).

Ảnh minh họa.

Sáng 12/7, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 4h sáng nay (12/7), L.V.T. (SN 1983, trú xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái) bất ngờ cầm chiếc dao sang các hàng xóm chém 1 cặp vợ chồng và 1 người khác trọng thương.

Sau khi vứt dao, đối tượng T. tiếp tục sang một nhà hàng xóm khác dùng bơm hơi đánh một người phụ nữ bị thương.

Vụ án mạng khiến chị H. tử vong tại chỗ, 3 người bị thương được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Được biết, sau khi gây ra vụ việc, đối tượng L.V.T đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng.

Việt Hòa