Bắt được nghi phạm đâm chết bác ruột, đang di lý từ Quảng Ninh về Hải Phòng

Ông Tuấn thông tin: “Sau khi được cơ quan công an vận động, khoảng 18h30’ ngày 7/3, Nguyễn Hoài Thương (31 tuổi, trú tại phường Cát Dài, quận Lê Chân) - nghi phạm dùng dao đâm chết bác ruột của mình đã đến cơ qua Công an của tỉnh Quảng Ninh đầu thú. Tại cơ quan công an, Thương khai nguyên nhân ra tay sát hại bà H do mâu thuẫn gia đình".

Theo ông Tuấn, hiện tại, cơ quan Công an TP Hải Phòng đang làm các thủ tục với Công an tỉnh Quảng Ninh để di lý nghi phạm về TP Hải Phòng, tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 7/3/2021, cơ quan chức năng nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại ngõ Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân. Nạn nhân trong vụ án này là phụ nữ bị sát hại bằng dao, tang vật gây án vẫn găm trên người nạn nhân.

Danh tính nạn nhân tên H., khoảng 50 tuổi. Nghi phạm được xác định là người cháu (gọi nạn nhân là bác). Chồng nạn nhân mới đi tù, nạn nhân đang sống cùng với người cháu, cũng chính là nghi phạm.

Sau khi nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp với Công an quận Lê Chân cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

