Nghệ An: Mâu thuẫn tại bãi rác, người đàn ông bị đâm tử vong

Xảy ra mâu thuẫn tại bãi rác ở xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), một lái xe chở rác bất ngờ đâm người đàn ông khác tử vong.

Bãi rác Nghi Yên, nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 3/3, ông Đậu Xuân Luân, Chủ tịch UBND xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h ngày 3/3, một lái xe chở rác (chưa rõ danh tính) mâu thuẫn với anh H.S.T (trú xã Nghi Yên), đang nhặt phế liệu tại khu vực bãi xử lý rác thải Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Tại đây, người lái xe đã dùng tua vít đâm vào vùng cổ anh T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Bảo Trâm