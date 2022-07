Lời khai trước tòa của người cha nhẫn tâm ném con ruột 5 tuổi xuống sông

Tại tòa, Viên khai ném con xuống sông để trả thù việc nghi vợ không chung thủy. Tuy nhiên, bị cáo lại không trả lời được câu hỏi vợ 'ngoại tình với ai' và cũng không đưa ra được chứng cứ gì.

Như đã đưa tin, trong phiên tòa xét xử ngày 18/7, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Trần Văn Viên (SN 1992, thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, Viên luôn cúi mặt, không một lần nhìn về phía vợ và người thân. Vẻ mặt lạnh lùng, bị cáo trả lời rất ít câu hỏi của Chủ tọa.

Bị cáo Viên tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi kết hôn, Viên và chị Lê Thị Ly Na (cùng sinh năm 1992) sống ở xã Tam Hải. Năm 2017, chị Na hạ sinh con gái đầu lòng là cháu Trần Lê Yến Vi. Viên thường theo tàu của ngư dân trong xã đi đánh bắt hải sản, khi về bờ hay ăn nhậu say xỉn. Vì thế, cuộc vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trước Tết Nguyên đán 2022, chị Na vào TP.HCM làm ăn, cháu Vi gửi bà ngoại là bà Lê Thị Lưu (SN 1963, ở cùng thôn) chăm sóc. Việc vợ đi xa, Viên không đồng ý.

Chiều 16/2, sau khi tàn cuộc nhậu bắt đầu từ 10 giờ trưa, Viên gọi điện thoại cho vợ nhưng chị Na không bắt máy. Tối hôm đó, Viên đi bộ đến nhà ba mẹ vợ để nói chuyện nghi ngờ chị Na ngoại tình.

Do biết số điện thoại của mình chị Na không nghe máy nên Viên mượn điện thoại của bà Lưu để gọi cho vợ. Trong cuộc nói chuyện, chị Na giải thích vì lúc chiều đang tắm nên không nghe điện thoại của Viên. Lúc này, Viên tiếp tục to tiếng với vợ qua điện thoại. Thấy vợ bực mình, tắt máy không muốn nói chuyện nữa, Viên nảy sinh ý định giết con để trả thù.

Thấy bé Vi đang ngồi trong lòng bà Lưu, Viên giành lấy, bồng con đi đến cầu bến phà ở sông Trường Giang (thôn Đông Tuần) rồi ném xuống dòng nước. Gần 1 giờ ngày 17/2, thi thể cháu bé được tìm thấy.

Viên thực nghiệm lại hành vi ném con xuống sông.

Tại phiên tòa, trả lời câu hỏi về lý do gây án, Viên trình bày: "Do gọi điện không nghe máy và nghi ngờ vợ ngoại tình". Sau khi gây án, Viên về nhà ngủ, xem tivi, "như không có chuyện gì xảy ra" cho đến khi bị công an triệu tập.

Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi có biết người yêu của vợ là ai, tên gì hay không thì Viên trả lời không biết và nói chỉ nghi ngờ.

Trước câu hỏi "con ruột mình có tình tội gì, tại sao lại sát hại" thì Viên im lặng, lát sau mới đáp: "Do hoảng loạn vì bị vợ bỏ".

HĐXX tiếp tục: "Bị cáo đừng có đổ thừa, đứa trẻ 5 tuổi có tội tình gì. Khi ném con, bị cáo có quay lại tìm không?". Viên bình thản đáp: "Không tìm".

Bến phà sông Trường Giang – nơi Viên gây án.

Gây án xong, Viên nhắn cho vợ rồi tiếp tục gặp mẹ ruột của mình thú nhận tội ác. Trước câu hỏi: "Lúc đó lương tâm của người bố có còn nữa không" thì Viên tiếp tục cúi mặt im lặng, không trả lời.

Có mặt tại tòa, bà Lưu cho hay Viên quyết mang con đi, dù bà lúc đó đã khuyên để đứa trẻ cho bà giữ. Bà nghĩ con rể mang cháu về "bên nội", chứ không ngờ anh ta lại tàn nhẫn như thế.

Còn mẹ ruột của Viên kể lại, hôm đó đang ở nhà thì thấy con trai đi về. Bước tới hiên, Viên nói đã "ném con xuống sông". Bà nghĩ con say rượu nên nói bậy nhưng vẫn cố gặng hỏi. Lúc sau biết chuyện chẳng lành, bà hô hoán mọi người chạy ra sông tìm kiếm. Từ camera an ninh trong khu vực, lúc này mọi người mới tin lời Viên nói là thật.

Có mặt tại tòa, chị Na liên tục khóc trước lời khai của chồng. Mắt đỏ hoe, chị Na kể, hôm đó tắt máy không muốn nói chuyện tiếp vì Viên liên tục tuôn "những lời khó nghe". Nhiều lần trong lúc say xỉn, Viên thường gọi điện thoại chửi bới chị.

Cuộc sống vợ chồng khó khăn, chưa có nhà riêng. Từ lúc con chào đời, gia đình chị chủ yếu sống ở nhà "ông bà ngoại". Chị phải đi làm xa kiếm tiền, gửi con cho bố mẹ trông.

"Giờ con cũng đã mất, tôi xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chồng, không yêu cầu bồi thường, dù gì vợ chồng hết tình nhưng vẫn còn nghĩa”, chị Na nói trong nước mắt.

HĐXX cho rằng, hành vi của Viên có tính chất côn đồ, tàn nhẫn, mất hết nhân tính. Viên nhẫn tâm sát hại chính con ruột của mình nên không thể cải tạo, cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội.

Với những phân tích trên, HĐXX đã tuyên bị cáo Viên mức án tử hình.

Hồ Ca