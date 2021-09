Khởi tố thêm 2 người vụ vợ 'gài' ma túy vào xe của chồng cũ

Cơ quan chức năng huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trong vụ bà Nguyễn Thị Thúy “gài” ma túy vào xe của chồng cũ rồi báo công an bắt.

Tối 15/9, thông tin từ VKSND huyện Krông Ana cho biết, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Võ Minh Trí (SN 1990) và Vũ Minh Hà (SN 1995, cùng trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong đó, bị can Trí bị áp dụng Lệnh tạm giam, còn bị can Hà áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan chức năng xác định 2 bị can này đã bán ma túy cho bà Thúy để nhét vào xe của chồng cũ.

Bà Thúy bị công an mời đến làm việc.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 15/8, Công an thị trấn Buôn Trấp nhận được tin báo của bà Trần Thị Thúy (SN 1984, trú tại thị trấn buôn Trấp) về việc chồng cũ của mình là ông Đ.V.Y (SN 1979, trú tại thị trấn buôn Trấp) đi xe mô tô BKS 47P4-4613 đang đi giao dịch ma túy.

Đến khoảng 18h30’ ngày 15/8, lực lượng Công an thị trấn buôn Trấp phát hiện ông Đ.V.Y điều khiển xe mô tô có đặc điểm như tin báo đang dừng xe trước một quán cà phê tại thôn 1, thị trấn Buôn Trấp.

Xe máy của ông Y. bị vợ cũ gài ma túy.

Công an đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong cốp xe của ông Y. có một khẩu trang y tế màu xanh bên trong chứa hai gói nhựa có chứa chất dạng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp dạng đá) và một dụng cụ thủy tinh (nghi là dụng cụ sử dụng ma túy). Tang vật được xác định là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Khi ông Y. bị công an phát hiện tàng trữ trái phép chất ma túy, nhận thấy hành vi của mình sắp bại lộ nên chiều ngày 16/8, bà Thúy đã đến Công an thị trấn Buôn Trấp đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan chức năng, bà Trần Thị Thúy và ông Đ.V.Y từng là vợ chồng, có với nhau 3 người con, đến năm 2016, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên hai người đã ly hôn.

Sau đó, hai người quay trở lại với nhau và mới sinh thêm một cháu gái được hai tháng tuổi.

Thời gian gần đây, bà Thúy nghi ngờ ông Y. có biểu hiện quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên nghĩ cách mua ma túy để vu oan cho ông Y.

Nghĩ là làm, chỉ trong vòng khoảng 01 tháng trước khi xảy ra vụ án, bà Thúy đã mua một lượng ma túy của các đối tượng Trí và Hà (trú tại thị trấn Buôn Trấp) với giá 11 triệu đồng.

Dụng cụ dùng ma túy được bà Thúy nhét vào xe máy của chồng.

Đến chiều 15/8, bà Thúy cuộn 2 gói ma túy cùng dụng cụ sử dụng ma túy vào một chiếc khẩu trang y tế, rồi nhét vào phần đuôi xe mô tô của ông Y., sau đó gọi điện báo Công an về việc xe máy của ông Y. có tàng trữ trái phép chất ma túy nên ông Y. bị kiểm tra ngay sau đó.

Do bà Thúy đang nuôi con nhỏ, cơ quan chức năng đã ký phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng cho tại ngoại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

