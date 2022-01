Khám phá chợ phiên trăm tuổi gần Pù Luông - 'Sa Pa' của xứ Thanh

icon

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã đình chỉ đối với 3 cán bộ công an và khởi tố một cựu Trưởng phòng Hồ sơ do liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường.