Cứu nhiều khách tây mắc kẹt trong đám cháy khách sạn Shining Central ở phố cổ Hà Nội

Đám cháy ban đầu xuất phát tại khu vực nhà hàng tầng 10 tại Khách sạn Shining Central, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận hiện trường và nhanh chóng phun nước từ nhiều phía.

Trước đó, vào khoảng 11h22 ngày 17/6, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại Khách sạn Shining Central (20 Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) đã nhanh chóng điều động Công an quận Hoàn Kiếm xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 2 xe chi viện của Công an quận Ba Đình tới hiện trường.

Khu vực xảy ra vụ cháy.

Lực lượng chức măng giải cứu nhiều khách nước ngoài mắc kẹt ở các phòng trong khách sạn xảy ra cháy.

Trong quá trình cứu hỏa, nhận thấy nhiều khách du lịch người nước ngoài còn kẹt lại các tầng trong khách sạn do hệ thống thang máy tạm ngừng hoạt động, lực lượng chức năng đã dùng xe thang đưa nhiều người xuống khu vực an toàn.

Sau 20 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vị trí cháy xác định khu vực bếp nhà hàng có diện tích hơn 10m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

