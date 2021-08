Hành trình vây bắt đối tượng truy nã về tội giết người lại tiếp tục giết người ở Ninh Bình

Là tội phạm giết người đang bị truy nã nhưng Đồng lại tiếp tục phạm tội khi dùng dao chém liên tiếp vào người tình rồi bỏ trốn. Công an đã bố trí nhiều lực lượng phối hợp tổ chức vây bắt đối tượng máu lạnh này.

Như Infonet đã đưa tin, sau 8 tiếng gây án, đối tượng Nguyễn Văn Đồng (SN 1983, trú tại xóm 1, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) dùng dao liên tiếp chém vào người tình xảy ra ở Ninh Bình đã bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình nhận tin báo của Công an huyện Kim Sơn về việc tại nhà nghỉ Chiều Tín (phố Năm Dân, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) do chị Mai Thị Hiền (SN 1982, trú tại tổ 5, phố Năm Dân, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn) làm chủ xảy ra vụ chém người gây thương tích rất nặng.

Nạn nhân là nữ giới, người chém là nam giới (cả hai đều đến thuê phòng nghỉ tại đây). Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng lẩn trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Hơn nữa, đối tượng gây án rất manh động, côn đồ, liều lĩnh, chưa rõ danh tính, nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội, nên cần phải khẩn trương tập trung, huy động lực lượng tổ chức xác minh, truy bắt.

Lãnh đạo Phòng đã báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; đồng thời phối hợp với Công an huyện Kim Sơn và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết liên quan đến vụ án.

Tiếp đó triển khai lực lượng rà soát hệ thống camera an ninh, tìm nhân chứng dọc hai bên đường theo hướng tẩu thoát của đối tượng, bên cạnh đó tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn.

Trong quá trình xác minh, do đôi nam nữ đến thuê nhà nghỉ trên đều khai báo không đúng về tên, tuổi, địa chỉ với chủ nhà nghỉ nên gặp rất nhiều khó khăn cho việc điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng chặn chốt tại các điểm, khu vực giáp ranh với địa bàn các huyện trong tỉnh và địa bàn các huyện giáp ranh tỉnh ngoài như huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hoá); huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định).

Sau gần 8 giờ quyết liệt xác minh, truy bắt, vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 7/8, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ đê sông Vạc, thuộc xóm Kim Đài (xã Kim Chính, huyện Kim Sơn), cách hiện trường vụ án khoảng 5km, khi đối tượng đang tìm cách vượt sông trốn sang tỉnh Nam Định.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng khai nhận tên là Lâm Phong, khi 5 tuổi được mẹ đẻ đưa sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sinh sống. Đầu tháng 5/2021, Phong bị Trung Quốc trục xuất về Việt Nam và tiến hành cách ly tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Phong quen và có mối quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Anh Đào (SN 1990, trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là người bị hại (nhưng khi đến nhà nghỉ Chiều Tín lại giới thiệu tên Phượng).

Xác định đối tượng vẫn khai báo quanh co, muốn che giấu về nhân thân, lai lịch, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh lấy dấu vân tay, rà soát hàng trăm đối tượng truy nã trên địa bàn các tỉnh lân cận; đồng thời kiên trì đấu tranh với đối tượng.

Sau gần 10 giờ đồng hồ, biết là không thể trốn tránh, đối tượng mới khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Đồng (SN 1983, trú tại xóm 1, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá), là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 11 ngày 22/2/2008 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá về tội Giết người. Vì đang trốn truy nã nên Đồng khai báo không đúng về tên, tuổi, địa chỉ để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

