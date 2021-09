Hà Tĩnh: Truy bắt đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng rồi chiếm đoạt tài sản

Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) tiến hành bắt giữ Phùng Việt Trinh (SN 1997, trú tại xã Động Trúc, huyện Thạch Thất) để điều tra, xử lý tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phùng Việt Trinh cùng tang vật tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Vào ngày 10/9/2021, anh Đặng Xuân Hồng (SN 1985, trú tại xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) có trình báo với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) về việc thấy một nick name trên Facebook rao bán hộp sắt, có kèm theo số điện thoại nên đã liên lạc để mua hàng.

Qua trao đổi, người này cho anh Hồng một số điện thoại khác có kết nối Zalo để thỏa thuận giá cả. Sau đó, anh Đặng Xuân Hồng đồng ý mua một lượng hộp sắt với giá 44 triệu đồng.

Để nhận được số hàng đã mua, người này yêu cầu anh Hồng phải chuyển tiền trước qua một số tài khoản do chính họ cung cấp. Tin tưởng, nên anh Đặng Xuân Hồng chuyển 44 triệu đồng vào tài khoản của người này.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển khoản thì anh Hồng không còn liên lạc được nữa do họ đã khóa facebook và chặn liên lạc với anh.

Di lý đối tượng Phùng Việt Trinh về Công an huyện Đức Thọ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ.

Sau 4 ngày điều tra, lực lượng chức năng đã xác định Phùng Việt Trinh (SN 1997, trú tại thôn Trúc Động, xã Động Trúc, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đặng Xuân Hồng.

Tại cơ quan Công an, Phùng Việt Trinh đã thừa nhận hành vi sử dụng mạng Facebook để rao bán hộp sắt, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người liên hệ mua hàng.

Quá trình điều tra được biết, đối tượng Phùng Việt Trinh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngoài việc chiếm đoạt 44 triệu đồng của anh Đặng Xuân Hồng, trước đó, cũng với phương thức, thủ đoạn tương tự, đối tượng Phùng Việt Trinh đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng khác.

Công an huyện Đức Thọ tiến hành làm việc với đối tượng Phùng Việt Trinh. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) đang phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ để mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh: Bắt giữ nam thanh niên cướp giật tài sản sau 12 giờ gây án Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Hồng Quân (SN 1991, trú tại thôn Hữu Chế, xã An Dũng, huyện Đức Thọ) về tội cướp giật tài sản.

Trần Hoàn