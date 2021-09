Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng đánh người dằn mặt do mâu thuẫn làm ăn

Trước đó, vào khoảng 8h00 ngày 19/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê nhận được tin báo của anh Phan Công Linh (SN 1981, trú tại thôn Tây Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về việc anh Lê Văn Minh (SN 1974, trú tại thôn Thuận Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân) bị một nhóm đối tượng gây thương tích nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định Hồ Sỹ Vũ (SN 1983) và Hồ Sỹ Cường (SN 1991), cùng trú tại thôn Hòa Bình, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh là 2 đối tượng cùng thực hiện hành vi gây thương tích cho anh Lê Văn Minh, khiến người này bị tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định là 14%.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Sỹ Vũ và Hồ Sỹ Cường khai nhận, do có mâu thuẫn trong việc làm ăn trước đó, nên cả 2 đã cùng đánh anh Lê Văn Minh để dằn mặt. Đối tượng Hồ Sỹ Cường từng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

