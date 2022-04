Đồng Tháp: Bắt nghi phạm 15 tuổi trộm tài sản đâm chủ nhà tử vong

Đột nhập trộm tài sản, bị phát hiện, Lý Thái Nguyên (15 tuổi, ngụ xã Hòa An, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng dao đâm chủ nhà tử vong.

Ngày 10/4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an TP.Cao Lãnh truy bắt Lý Thái Nguyên (15 tuổi, ngụ xã Hòa An, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 8/4, Công an TP Cao Lãnh nhận được tin báo có vụ giết người tại ấp Hòa Lợi, xã Hòa An.

Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đến khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc. Qua xác minh, nạn nhân là bà P.T.T.T (63 tuổi, ngụ địa phương) bị đâm tử vong.

Đến sáng 9/4, lực lượng công an đã truy bắt được hung thủ là Lý Thái Nguyên.

Nguyên khai nhận, trước đó đã đột nhập nhà bà T. để trộm thì bị phát hiện. Sợ bị bắt giao công an nên Nguyên đã dùng dao đâm bà T., sau đó bỏ chạy.

Bà T. được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đi.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo vov.vn