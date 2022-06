Để khai thác đá trái phép quy mô lớn, Chủ tịch huyện ở Nghệ An bị kỷ luật

Để cho các đối tượng khai thác đá trái phép quy mô lớn trên địa bàn, Chủ tịch và một số cán bộ UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã bị kỷ luật với nhiều hình thức về mặt Đảng.

Hiện trường vụ khai thác đá quy mô lớn ở xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Liên quan đến vụ việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, mới đây, một số cán bộ, đảng viên sai phạm đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, thi hành kỷ luật.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An thi hành kỷ luật khiển trách với ông Nguyễn Đình Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, do đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới nên không kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý dứt điểm việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn. Vi phạm của ông Tùng được đánh giá là làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan nơi công tác.

Cảnh cáo ông Lê Sỹ Hào, Trưởng phòng TN&MT Quỳ Hợp do thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; không kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện về kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn. Vi phạm của ông Hào làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan nơi công tác.

Cảnh cáo ông Nguyễn Minh Khôi - nguyên Phó Trưởng phòng TN&MT Quỳ Hợp, do trong thời công tác đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; không kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện về kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn. Vi phạm của ông Khôi làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan nơi công tác.

Liên quan đến vụ việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn (xã Châu Lộc), vào cuối tháng 5/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện Ủy Quỳ Hợp cũng đã thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Vi Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Châu Lộc; các ông Lữ Văn Long – Bí thư Đảng ủy Châu Lộc; ông Hồ Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Lộc cùng bị kỷ luật khiển trách.

Như tin đã đưa, vào hồi 15h ngày 13/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, thuộc xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Tại hiện trường, Cảnh sát đã tạm giữ 5 máy xúc đào, 1 ô tô tải, 6 máy cắt đá (loại máy cắt dây), 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng, 2 thùng đựng dầu phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người tổ chức việc khai thác khoảng sản trái phép tại địa điểm trên là Trần Văn Bảy (SN 1970, trú tại xóm Minh Hợp, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp).

Số khoáng sản (đá hoa trắng) các loại bị khai thác trái phép có khối lượng 1.200m3. Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT đã có quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Bảy để điều tra, làm rõ.

Ngày 23/7, căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Bảy về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Nhiều bị can có vai trò giúp sức cho bị can Trần Văn Bảy khai thác đá trái phép cũng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố sau đó.

Bảo Trâm