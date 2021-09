Khởi tố, xử phạt nặng 5 đối tượng đánh bạc ở phường đang thực hiện Chỉ thị 16

5 đối tượng tổ chức đánh bạc giữa thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vừa bị Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú; đồng thời xử phạt 15 triệu đồng/người.

Chiều nay (10/9), thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị này đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú với 5 đối tượng có hành vi đánh bài ăn tiền khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống Covid-19.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trương Công Bằng (SN 1978); Trần Xuân Tới (SN 1973); Lại Văn Thành (SN 1990); Lê Hoàng (SN 1984) và Đậu Minh Quang (SN 2003). Cả 5 đối tượng này đều trú ở phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 27/8, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt quả tang nhóm người trên đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài Cào liêng tại quán cà phê bida Xuân Hương (60 Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa) do Bằng và Tới quản lý. Công an xác định, Tới là người chuẩn bị 2 bộ bài, 1 tấm vải màu xanh để đánh bạc, số tiền nhóm người này dùng đánh bạc hơn 11 triệu đồng.

5 đối tượng đánh bạc bị khởi tố. (Ảnh do công an cung cấp)

Trước khi đánh bài, các con bạc thống nhất mỗi ván đặt ''tiền xác'' ban đầu là 20.000 đồng, số ''tiền tố'' thấp nhất là 20.000 đồng, cao nhất là 300.000 đồng và không giới hạn số lần tố.

Nếu ai thắng nhiều tiền sẽ tự bỏ ra ''tiền xâu'' từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng cho Tới để mua nước và thuốc lá phục vụ việc đánh bạc. Số tiền còn dư thì Tới được hưởng lợi.

Không những bị khởi tố về tội đánh bạc, 5 đối tượng này còn bị phạt 15.000.000 đồng/người vì vi phạm quy định về phòng, chống Covid-19.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tụ tập đánh bạc giữa cao điểm chống dịch, trường hợp tái phạm sẽ bị xử lý hình sự Công an xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng tụ tập đánh bạc ngày 7/9. Chủ tịch xã cho hay, trường hợp tái phạm sẽ bị xử lý hình sự.

Sông Cài