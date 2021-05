Vụ tung clip nóng bar Sunny giả: Khởi tố, tạm giam kẻ chủ mưu và 1 đồng phạm

Chiều 19/5, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Đinh Ngọc Khoa – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Cơ quan điều tra đã bắt 2 bị can liên quan đến clip có nội dung đồi trụy, trong đó có kẻ chủ mưu.

Theo Đại tá Định Ngọc Khoa, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can là Ngô Văn Thắng (SN 1992, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Lê Anh Tuấn (SN 1998, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong đó, công an xác định Thắng giữ vai trò cầm đầu.

Bị can Thắng bị cơ quan công an bắt.

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định: “Thắng là kẻ chủ mưu, đạo diễn ra vụ việc, còn các bị can khác chỉ làm theo. Sau khi biết về vụ nhóm người Trung Quốc đã di chuyển, có quan bar – karaoke Sunny làm lây lan dịch bệnh, Thắng cắt ghép dựng clip đưa lên các trang web bóng đá của Thắng quản lý. Mục đích của Thắng là lôi kéo mọi người vào xem, để câu view lấy tiền quảng cáo và tăng lượng người tham gia cá độ bóng đá”.

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố 3 bị can Phùng Minh Tuấn (SN 1993), Đỗ Thành Đạt (SN 1994), Đặng Quốc Bình, cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội về tội danh “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Sau khi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện nhiều trường hợp dương tính với virus SARS – CoV-2 liên quan đến các địa điểm mà nhóm người Trung Quốc đã di chuyển, có quan bar – karaoke Sunny. Cũng thời gian này, trên các trạng mạng xã hội có phát tán đoạn video đồi trụy cho rằng của nhân viên cơ sở bar-karaoke Sunny.

Hình ảnh đối tượng cắt ghép đưa lên mạng xã hội để câu view.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành trưng cầu, trích xuất dữ liệu lưu tại trang web có clip phát tán. Ngày 10/5, đã trích xuất được tệp video có tên “HOT – CLIP FULL quán bar Sunny Vĩnh Phúc” và video “Dân chơi thác loạn ở quán hát karaoke.mp4” được đăng tải lên trang web...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định trưng cầu Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giám định, xác định nội dung 2 tệp tin video chứa đựng nội dung đối chiếu với các quy định hiện hành về văn hóa, phòng, chống mại dâm có tính chất khiêu dâm, đồi trụy.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” trên không gian mạng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2014, Ngô Văn Thắng thành lập Công ty TNHH PPO Việt Nam, có trụ sở quận Cầu Giấy, Hà Nội; chức năng tư vấn giải pháp thiết kế xây dựng website, chuyên thiết kế đồ họa, cung cấp dịch vụ máy chủ - hosting – tên miền…

Khoảng tháng 9/2020, có một khách hàng (không rõ thông tin cá nhân) liên hệ với Thắng qua ứng dụng Telegram và gmail, thuê Thắng tạo lập 3 website (web) là livebong.net, tinbong.vn và vaobong.tv với mục đích để đưa thông tin, tin tức, nội dung soi kèo bóng đá, lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng các giải bóng đá châu Âu, thế giới, Việt Nam… Sau đó, Thắng giao 3 trang web này cho Phùng Minh Tuấn nhưng vẫn quản lý server.

Khoảng tháng 6/2020, Tuấn tuyển Lê Anh Tuấn, Đỗ Thanh Đạt và Đặng Quốc Bình và một số người khác vào làm, đặt tên nhóm Công ty TNHH truyền thông Kean Việt Nam và thuê phòng ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Công việc của các nhân viên là đẩy 3 trang web lên facebook, google để dẫn đầu top, làm sao số lượng người truy cập càng nhiều thì doanh thu càng lớn.

Ngày 8/5, qua thông báo mạng và trang facebook cá nhân, Phùng Minh Tuấn biết tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Vĩnh Phúc có liên quan đến hoạt động của quán bar – karaoke Sunny ở TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) được nhiều người quan tâm.

Quán bar Sunny - nơi xảy ra vụ việc lây lan dịch Covid-19.

Cùng lúc, Thắng nhắn tin cho Phùng Minh Tuấn qua ứng dụng skype: “Nội dung này hay có thể kéo được nhiều lượt người vào xem đấy”. Nhận thấy đây là cơ hội để tăng lượng truy cập vào 3 trang web trên, Phùng Minh Tuấn đã vào mạng xã hội zalo, facebook để tìm kiếm và tải về máy tính cá nhân 1 đoạn video ở trong phòng hát có 1 nữ giới trần truồng, uốn éo, khiêu dâm với 1 nam giới, rồi gửi tin nhắn qua ứng dụng skype cho Lê Anh Tuấn và Đạt với nội dung: “Video đang hót, đăng lên để thu hút lượt người vào xem”, đồng thời gửi video vừa tải về gửi cho 2 nhân viên.

Sau đó, Tuấn và Đạt tạo lập tài khoản, chỉnh sửa, thêm tiêu đề, tạo đường dẫn, đăng tải trên trang web tinbong.vn, livebong.live nhằm gây sự chú ý, tò mò, thu hút người xem và truy vào trang web do Phùng Minh Tuấn quản lý.

Ngày 9/5, để mọi người tin đoạn clip đã đăng là tải là thật, Đạt và Bình tìm video clip khác có liên quan đến quán bar – karaoke Sunny để đăng trên trang livebong.live. Lúc này, trên trang facebook có chia sẻ đoạn video clip (ở nước ngoài) quay cảnh 2 người nữ giới mặc bikini màu đen, đang rót bia mời khách, trên bàn và màn hình điện tử có chữ sunny clup nên Đạt tải về và thay đoạn video này vào đoạn video đã đăng vào ngày 8-5.

Tiếp đó, Tuấn nhắn tin cho Đạt bảo xóa clip đăng tải trên trang web livebong.live để viết 1 bài gửi vào trang vaobongtv.com, chèn đường dẫn link nhằm che giấu cơ quan Công an. Dưới sự chỉ đạo của Phùng Minh Tuấn, Đạt đặt tiêu đề clip là: “ClipfullthaloantapthebarSunnyVinhPhuc”, đồng thời phổ biến cho các nhân viên của công ty chia sẻ lên mạng xã hội facebook.

Ngày 11/5, Phùng Minh Tuấn thấy báo mạng, truyền hình đưa tin lực lượng Công an đang điều tra về việc đăng tải video clip trên nên Tuấn đã nhắn tin qua ứng dụng skyoe bảo các nhân viên gỡ bỏ đoạn video, bài viết có liên quan và cài lại win máy tính đã sử dụng để đăng tải các video trên. Sau đó, Thắng đã thực hiện ẩn web livebong.live và vaobongtv.com.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip 'nóng' giả quán bar Sunny Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Nhóm đối tượng tung 'clip nóng bar Sunny' giả hoạt động rất tinh vi Đại tá Đinh Ngọc Khoa – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, nếu cơ quan công an không truy vết nhanh, chúng sẽ xóa hết chứng cứ”.

Sông Yên