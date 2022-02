Đâm nhau vì bị chửi trên Facebook

Nhớ lại chuyện bị chửi trên Facebook, hai thanh niên hẹn nhau nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn, đâm nhau, cả hai cùng bị khởi tố.

Ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phan Hoàng Linh (31 tuổi) và Nguyễn Hồng Tuấn (34 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, An Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 10/12/2021, trong lúc nhậu với Trần Hoàng Dân, Linh nhớ lại việc Tuấn đăng bài chửi mình trên Facebook nên hẹn Tuấn gặp để nói chuyện. Còn Dân gọi thiện thoại hẹn Trần Trọng Hữu đến để giải hòa.

Bị can Phan Hoàng Linh và Nguyễn Hồng Tuấn. (Ảnh: CACC)

Cả bốn người cùng đến cầu Ba Dong, thuộc ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn để giải quyết.

Tại đây Linh và Tuấn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Tuấn lấy cây kéo mang theo đâm Linh; còn Linh dùng kéo thủ sẵn trong người tấn công lại Tuấn.

Hữu vào can ngăn thì bị Dân lấy kéo của Tuấn đâm trúng. Hôm sau, Hữu đến công an tố giác.

Kết quả giám định pháp y cho thấy tỉ lệ thương tật của Tuấn là 21%, Linh 36% và Hữu 2%. Quá trình điều tra, Tuấn, Hữu đều không yêu cầu xử lý hình sự đối với Dân.

Theo plo.vn