Bắt tạm giam 2 “tú ông” môi giới mại dâm với giá 3-7 triệu đồng lượt

Hiện và Thành bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi môi giới mại dâm sau khi xác định 2 bị can này lập nhóm trên mạng xã hội để tìm và kết nối khách với gái bán dâm.

Chiều 6/6, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đào Quang Hiện (21 tuổi) và Đào Long Thành (18 tuổi, cùng ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội Môi giới mại dâm.

Hai "tú ông" bị cơ quan công an bắt (ảnh CANHN cũng cấp).

Theo cơ quan công an, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Sea Games 31, qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Hà Đông phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm. Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm này.

Theo đó, vào khoảng 14h45 ngày 24/5, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn tại phường Phú La. Quá trình kiểm tra lực lượng Công an đã phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh khai thác, 2 gái bán dâm khai nhận Đào Quang Hiện (SN 2001; HKTT: Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội) là người môi giới. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Hiện.

Ngoài đối tượng Hiện, Công an quận Hà Đông còn bắt giữ đối tượng Đào Long Thành (SN: 2004; HKTT: Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội) là đối tượng cùng tham gia đường dây môi giới mại dâm với Hiện.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 2/2022, Hiện cùng Thành lập nhóm Zalo: “Top One SG HN Phố” để tìm khách mua dâm, nhóm “Hội Bon Chen” để giới thiệu khách cho gái bán dâm nhằm kiếm tiền từ việc môi giới.

Giá thỏa thuận mua dâm từ 3,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng, sau đó Hiện sẽ cắt lại 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Số tiền này, Hiện và Thành sẽ sử dụng ăn tiêu chung.

Hiện sẽ trực tiếp liên hệ với gái bán dâm, cung cấp địa chỉ, thông tin khách mua dâm, khi gái bán dâm và khách mua dâm gặp nhau, Hiện sẽ chuyển tiền cho gái bán dâm.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Sông Yên