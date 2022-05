Báo động nạn đuối nước tại Nghệ An: Đến hè… lại lo

Mới bước vào đầu mùa hè nhưng nhiều vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra ở Nghệ An, cướp đi sinh mạng nhiều học sinh.

Đã đến lúc phải gióng lên hồi chuông cảnh báo bởi tình trạng trẻ chưa được trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, cũng như môi trường sống xung quanh.

Tuyên truyền để phòng, chống tai nạn đuối nước, cứu người bị đuối nước bằng hình thức trực quan.

Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm

Vào khoảng 14h30 ngày 25/4, một nhóm học sinh lớp 8D trường THCS xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) rủ nhau ra đập nước Khe Giang tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để vui chơi.

Đến khoảng 14h45 cùng ngày, em N.H.G. xuống bờ đập để rửa chân thì không may bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu. Lúc này, 4 bạn khác trong nhóm lao đến cứu bạn thì không may 3 bạn V.T.T.M, H.Q.T và H.T.L.A cũng bị đuối nước theo, 2 em khác may mắn thoát nạn. Đến chiều tối cùng ngày (25/4), thi thể 4 nữ sinh được tìm thấy trong sự bàng hoàng, xót xa của người dân địa phương.

Vụ đuối nước ở đập Khe Giang (xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) vào ngày 25/4/2022 khiến 4 nữ sinh tử vong thương tâm.

Tiếp đó, vào khoảng 15h30 ngày 29/4, sau khi phát hiện em Đ.T.Ph (SN 2008, học sinh cấp 2 trú ở xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đuối nước ở khe ùn, đoạn giáp ranh giữa xã Nghĩa Phúc và xã Tân An (huyện Tân Kỳ). Phát hiện sự việc, em H.S.Th. (SN 2007, trý xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) lao mình xuống khe cứu bạn nhưng không thành; vụ việc khiến cả 2 em tử vong thương tâm.

Chỉ trong 5 ngày từ 25/4 đến 30/4/2022, trên địa bàn Nghệ An liên tiếp xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 8 thanh thiếu niên tử vong, trong đó có 7 học sinh.

Các vụ đuối nước xảy ra gây ra hậu quả nặng cho các gia đình, xã hội.

Thông tin từ Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An cho biết thêm, từ tháng 1/2022 đến ngày 30/4/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ đuối nước khiến 14 trẻ nhỏ tử vong.

Tăng cường công tác phòng, chống

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em trong bối cảnh mùa hè đang tới gần, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, UBND cấp huyện.

Cụ thể, để giảm thiểu số trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương… tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; phổ biến kiến thức.

Các hoạt động tuyên truyền để phòng, chống tai nạn đuối nước được các nhà trường, đơn vị triển khai rộng rãi.

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; phổ biến kiến thức, trang bị kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em đến từng trường học, lớp học, khối, xóm, thôn, bản.

Vận động gia đình thường xuyên quan tâm trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ tai nạn, thương tích và đuối nước; quan tâm cải tạo, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước cho trẻ em ngay tại gia đình và cộng đồng, như: làm nắp đậy các dụng cụ chứa nước trong nhà, rào chắn quanh nhà, ao, hồ; đặt biển cảnh báo các khu vực sông, ngòi, công trình giao thông, xây dựng, các đoạn đường giao thông nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước và thực hiện các biện pháp liên quan khác để đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa các vụ tai nạn, thương tích, đuối nước đối với trẻ em.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn, triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Chủ trì, phối hợp tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt là thời gian trước khi học sinh nghỉ hè; xây dựng chia sẻ tài liệu truyền thông phòng, chống đuối nước cho trẻ em để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát động toàn dân tập luyện môn bơi ở Nghệ An, cắm các biển cảnh báo đuối nước.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác truyền thông về phòng chống đuối nước trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương; tuyên truyền trực quan qua hệ thống băng rôn; khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi… nhất là tại các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo.

Các địa phương có khu du lịch sinh thái, có các điểm tắm biển, sông, suối, thác, khe…chủ động kiểm tra công tác bảo đảm phòng, chống tai nạn đuối nước và bố trí đội ngũ nhân viên cứu nạn, cứu hộ thường trực tại các địa điểm có nguy cơ để sẵn sàng phát hiện, kịp thời cứu những trường hợp đuối nước.

Việt Hòa