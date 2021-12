Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo Nhà máy cà phê bị 'cưỡng chiếm' trong đêm: Cục THADS tỉnh Bắc Giang nói gì?

Liên quan đến việc, CTCP Hòa tan Trung Nguyên khẳng định đã chính thức thu hồi và tiếp quản chi nhánh Bắc Giang, không có chuyện “cưỡng chiếm” nhà máy, trao đổi với PV Infonet, ông Giáp Thế Anh, Phó chánh văn phòng Cục thi hành án dân sự tỉnh (được sự ủy quyền của Cục trưởng Nguyễn Thị Bích Tần) cho biết: "Cho đến thời điểm này, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bắc Giang và các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh chưa thi hành bất kỳ bản án, quyết định nào của Tòa án liên quan đến Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang".

Trụ sở Cục thi hành án tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, ông Giáp Thế Anh cũng thông tin: “Cục thi hành án tỉnh Bắc Giang cũng chưa nhận được bất cứ một quyết định ủy thác nào cũng như chưa nhận quyết định của cơ quan chức năng yêu cầu thi hành án về CTCP Hòa tan Trung Nguyên ở Bắc Giang. Cục thi án tỉnh Bắc Giang cũng không nhận được đơn yêu cầu thi hành án của ông Đặng Lê Nguyên Vũ về việc yêu cầu thi hành án ở CTCP Hòa tan Trung Nguyên”.

Khi được hỏi về việc nếu ông Đặng Lê Nguyên Vụ tự thi hành án tại CTCP Hòa tan Trung Nguyên ở Bắc Giang liệu có đúng pháp luật không? Ông Giáp Thế Anh không trả lời câu hỏi này, vì không thuộc lĩnh vực của mình.

Theo Luật THADS hiện hành và các văn bản liên quan, một bản án, quyết định dân sự của tòa án có hiệu lực pháp luật sẽ được thi hành bởi cơ quan THADS các cấp.

Công ty cà phê Trung Nguyên ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, đầu năm 2020, phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đề nghị xem xét, hỗ trợ cho chủ sở hữu Công ty Trung Nguyên thực hiện các quyền và nghĩa vụ quản lý Nhà máy tại chi nhánh Bắc Giang.

Ngày 3/4/2020, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã có công văn số 444/CTHADS-VP trả lời phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ từ chối việc phối hợp với Công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên vì không đúng pháp luật.

Cũng theo công văn số 444 của Cục THADS tỉnh Bắc Giang thì hiện nay, vụ việc tranh chấp quyền điều hành Nhà máy này đang được TAND tỉnh Bắc Giang thụ lý giải quyết.

Căn cứ vào tài liệu, hồ sơ vụ việc này có thể khẳng định, việc tranh chấp quyền quản lý, điều hành Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang đang được Tòa án giải quyết theo thẩm quyền.

Văn bản trả lời bà Lê Hoàng Diệp Thảo của công an huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Về việc bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố nhóm người lạ mặt đã “cưỡng chiếm” Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang (Chi nhánh Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên) tại tỉnh Bắc Giang vào rạng sáng 20/11, cơ quan Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giải quyết vấn đề này”.

Tuy nhiên, vào ngày 26/11/2021, Trung tá Vũ Xuân Tuân - Phó Trưởng công an huyện Việt Yên đã ký thông báo số 2785 về việc giải quyết đơn trình báo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo với nội dung: “…Liên quan đến phần góp vốn của bà (Thảo- PV) 5% tại Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên (trong đó có Chi nhánh Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang) đã được TAND tối cao quyết định giao cho ông Đặng lê Nguyên Vũ sở hữu toàn bộ 15% cổ phần của cả ông Vũ và bà trong Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên (ông Vũ có 10% cổ phần và bà có 5% cổ phần) theo Quyết định giám đốc thẩm số 01/2021/HNGĐ-GĐT ngày 11/3/2021 về việc tranh chấp hôn nhân và gia đình của Hội đồng thẩm pháp TAND tối cao đã có hiệu lực pháp luật... ”.

Đơn khiếu nại về vụ việc của bà Hoàng Diệp Thảo.

Theo Công an huyện Việt Yên, việc bà Lê Hoàng Diệp Thảo phản ánh có nhóm đối tượng chiếm giữ trái pháp luật Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang là tranh chấp dân sự về kinh tế. Công an huyện Việt Yên đề nghị bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn đến TAND có thẩm quyền để giải quyết quyền lợi theo quy định.

Đến ngày 6/12/2021, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có đơn khiếu nại thông báo giải quyết đơn trình báo nói trên của công an huyện Việt Yên. Đơn khiếu nại được gửi đến Trưởng công an huyện Việt Yên, VKSND huyện Việt Yên, Giám đốc công an tỉnh Bắc Giang, VKSND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan báo chí.

Trong đơn khiếu nại, bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định: Đêm ngày 19, rạng sáng 20/11/2021, một người đàn ông đã dùng búa đập phá khóa cổng Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang. Sau đó có nhiều người xâm nhập vào bên trong. Các cộng sự của bà đã bị uy hiếp, buộc phải dời khỏi nhà máy.

Trong lúc nguy cấp, người đại diện của bà Thảo có mặt tại hiện trường đã gọi điện đến số máy của Trưởng đồn công an khu công nghiệp và số máy trực ban của Công an huyện Việt Yên đề nghị được hỗ trợ nhưng bất thành.

Phía luật sư của bà Thảo cho rằng: "Nếu lấy lý do thực thi bản án ly hôn đã có hiệu lực pháp luật để tiếp quản Nhà máy, thì việc này thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS và phải theo đúng trình tự, thủ tục luật định. Không một tổ chức, cá nhân nào có thể tự ý làm thay việc này…".

Hiện tại, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chưa nhận được bất kỳ Quyết định thi hành án nào liên quan đến việc bàn giao Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Bắc Giang. Do vậy, bà Thảo đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang, VKSND tỉnh Bắc Giang, VKSND huyện Việt Yên xem xét, giải quyết sự việc theo đúng quy định pháp luật.

Sông Yên