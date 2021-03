Ẩn họa người tâm thần gây án

Lạng Sơn: Truy bắt nghi phạm đâm 4 người rồi trốn vào rừng Sau khi đâm trọng thương 4 người, trong đó có 1 cháu bé 8 tháng tuổi, hung thủ đã bỏ trốn vào rừng, hiện lực lượng công an đang truy bắt.

Chiều 22/2, tại thôn Cảo Chòm, xã Hoa Thám (huyện Bình Gia, Lạng Sơn), đối tượng Dương Văn Quang (SN 1968), vô cớ dùng dao đâm chém liên tiếp vào một số người tại địa phương khiến 4 người bị thương (trong đó 2 người đàn ông, một phụ nữ và cháu bé 8 tháng tuổi). Sau khi gây án, Quang bỏ trốn lên rừng.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Quang quê gốc ở Cao Bằng, khoảng năm 1975 gia đình di cư về Lạng Sơn và lấy vợ người địa phương. Vợ đối tượng là anh em họ hàng với một trong những người bị chém. Quang được đánh giá là người không bình thường, có biểu hiện tâm thần.

Sau khi lẩn trốn trong rừng 16 ngày, mới đây Quang bị lực lượng chức năng bắt giữ trong tình trạng đói, bệnh tật, sức khỏe yếu. Hiện tại đối tượng đang được cấp cứu tại bệnh viện Lạng Sơn.

Dương Văn Quang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Hoàng Tho)

Trước đó, ngày 30/1, tại thôn Suối Lông, xã Hữu Lân (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), trong lúc ông L.V.T đang ngủ, bị đối tượng Lương Văn Cối (là con trai ông T, sinh năm 1991) đổ dầu lên người và châm lửa đốt khiến ông T bị bỏng nặng, sau đó tử vong. Đối tượng Cối thường xuyên uống rượu, thời gian gần đây có dấu hiệu loạn thần.

Theo thống kê của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ, trong đó có 3 vụ giết người, 1 vụ hủy hoại tài sản do người tâm thần gây ra. Từ đầu năm 2021 đến nay xảy ra 4 vụ giết người, gây thương tích do các trường hợp loạn thần, động kinh, thần kinh không ổn định gây ra. Nạn nhân phần lớn là người thân, hàng xóm của đối tượng.

Theo kết quả rà soát của ngành chức năng, trên địa bàn hiện có hơn 2.800 người mắc bệnh tâm thần, động kinh có hồ sơ quản lý, điều trị. Trong đó có gần 1.600 trường hợp mắc bệnh tâm thần, hơn 1.260 trường hợp mắc bệnh động kinh. Ngoài ra, có 262 người sử dụng ma túy tổng hợp nguy cơ cao dẫn tới ảo giác, loạn thần. Các trường hợp này tiềm ẩn nguy cơ phạm tội, hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Mai Thiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa các vụ án do đối tượng tâm thần, loạn thần gây ra. Ngày 2/3, công an tỉnh có điện chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố về nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa. Trong đó, tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách những người tâm thần, sang chấn về tâm lý, vận động gia đình không giấu thông tin, đưa người bệnh đi chữa trị tại các cơ sở y tế nhà nước, báo ngay cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng khi họ có biểu hiện bất thường.

Cùng với đó, tuyên truyền sâu rộng về tính chất nguy hiểm của các hành vi lệch chuẩn, mất kiểm soát, tác hại của việc lạm dụng rượu bia, chất kích thích, các loại ma túy tổng hợp.

Trong các giải pháp trên, mỗi gia đình cần chú ý đến việc quản lý, chăm sóc người bệnh, tuân thủ các phác đồ điều trị theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Bên cạnh đó, không để người bệnh sử dụng các chất kích thích hoặc tiếp xúc với những công cụ có khả năng gây sát thương, tránh những hành vi, lời nói làm họ kích động, gây nên những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

