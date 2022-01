Ám ảnh vụ hai doanh nhân bị bắn chết vì đòi nợ

Đã hơn 8 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi Cao Trọng Phú nã súng vào 3 người đàn ông đi đòi nợ khiến 2 người tử vong tại chỗ, anh N. – người may mắn thoát chết vẫn chưa hết bàng hoàng...

“Đến giờ, có nhiều lúc tôi vẫn chưa dám tin là mình còn sống. Sự việc xảy ra quá nhanh và kinh hoàng, bản thân chưa bao giờ thôi bị ám ảnh kể từ giây phút đó”, đó là chia sẻ của anh N.Đ.N. (SN 1970, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi bị Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) nã súng từ trong nhà ra khiến 2 người bạn đi cùng anh N. tử vong tại chỗ, riêng anh này may mắn thoát chết.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Cao Trọng Phú.

Theo lời kể của anh N., sự việc xảy ra vào sáng ngày 30/4/2021. Hôm đó là ngày nghỉ lễ, anh N. cùng hai người bạn cùng làm mảng kinh doanh bất động sản tại TP Hồ Chí Minh về quê nghỉ lễ là Ngô Quang H. (SN 1979, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) và Đặng Ngọc A. (SN 1956, trú phường Quang Trung, TP Vinh; cả hai hiện đang sinh sống và làm việc tại phường 14, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) rủ nhau đi ăn sáng. Trong quá trình đó, ông A. cho biết, bản thân người này đang còn vướng mắc nợ nần liên quan đến ông Cao Trọng Phú, khoản tài chính này xuất phát từ hợp tác làm ăn nhưng không đạt được mục đích. Dù đã nhiều lần yêu cầu ông Phú trả lại nhưng không có kết quả. Khi biết Cao Trọng Phú vừa hoàn thiện ngôi biệt thự trị giá hàng chục tỉ đồng ở TP Vinh, ông A. đã rủ hai người bạn cùng đi đòi nợ.

Ngay sau đó, cả anh N., anh H. cùng ông A. đã cùng nhau đi trên chiếc xe Jeep BKS 72M-735x ra nhà riêng của Phú tại xã Nghi Kim để nói chuyện nợ nần mà không báo trước. Xe dừng trước cửa nhà vào lúc 7h30 phút cùng ngày, sau nhiều lần gọi cửa, gọi điện nhưng không có ai mở cửa, khi 3 người đang đứng trước cổng nhà thì bất ngờ anh N. thấy ông Đặng Ngọc A. và Ngô Quang H. ngã vật xuống đất sau những tiếng súng nổ chúa chát, liên tiếp phát ra từ phía bên trong ngôi biệt thự. Quá bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh N. chỉ biết lao vào phía sau chiếc xe Jeep để trốn đạn và gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng. Chỉ đến khi lực lượng Công an xuất hiện, anh N. mới hoàn hồn, rời khỏi chỗ ẩn nấp.

Ngôi biệt thự và vị trí cánh cổng chính, nơi 2 người đàn ông bị bắn chết.

Quá trình làm việc, cơ quan Công an xác định người trực tiếp nổ súng từ trong nhà chính là Cao Trọng Phú. Tuy nhiên, đối tượng này đã khóa trái cửa, ôm súng cố thủ.

Đích thân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An – Thiếu tướng Phạm Thế Tùng đã có mặt tại hiện trường để thuyết phục, kêu gọi Phú buông vũ khí đầu hàng. Tuy nhiên, Phú là đối tượng cộm cán, từng bị truy nã về tội "Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử". Sau khi thi hành án xong, Phú sang Campuchia sinh sống, sau đó về TP Hồ Chí Minh làm ăn, kinh doanh trước khi trở về quê hương hoạt động trong các lĩnh vực buôn bán xe ô tô, bất động sản, cho vay tiền… nên rất ngoan cố, không chịu quy hàng.

Phải mất hơn 6 giờ đồng hồ thương thuyết, đến 14h30 phút cùng ngày, Cao Trọng Phú mới chịu mở cửa, giao nộp súng để đầu hàng, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 3/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Trọng Phú để điều tra về tội Giết người. Lực lượng công an xác định, công cụ mà Phú sử dụng gây án là khẩu súng K59, đối tượng khai mua trong thời gian sinh sống ở Campuchia để phòng thân. Được biết, thời gian gần thời điểm gây án, Phú có biểu hiện hoang tưởng, luôn có tâm lý lo sợ vì nghĩ rằng có người muốn giết mình.

