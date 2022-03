9x dùng kéo đâm người nhặt rác tử vong tại bãi rác

Do mâu thuẫn cá nhân bột phát trong quá trình lái xe chở rác vào đổ tại khu vực nhà máy xử lý rác thải tại xã Nghi Yên, Nguyễn Chí Tuấn đã dùng chiếc kéo đâm người đàn ông phân loại rác tử vong.

Đối tượng Nguyễn Chí Tuấn dùng chiếc kéo đâm chết nạn nhân phân loại rác. (Ảnh. Công an Nghệ An).

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện các tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994, trú xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 15h30’ ngày 3/3/2022, tại khu vực bãi rác của Xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn thuộc xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn đánh nhau giữa lái xe ô tô chở rác với người nhặt rác là anh H.S.T. (SN 1984, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc). Vụ việc khiến anh T. tử vong, đối tượng sau khi gây án nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng PC02 (Công an tỉnh Nghệ An), Công an thành phố Vinh, Công an huyện Nghi Lộc cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định đối tượng gây án là Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh). Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn lên khu vực đồi phía sau Xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn.

Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các tổ công tác bao vây, chốt chặn các hướng ra vào khu vực, từ đó khép vòng vây, truy bắt đối tượng.

Đến 18h cùng ngày (3/3), cảnh sát đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Chí Tuấn, thu giữ một chiếc kéo là hung khí được đối tượng sử dụng để gây án.

Tại cơ quan Công an Tuấn khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân bột phát trong quá trình lái xe chở rác vào đổ tại khu vực nhà máy xử lý rác thải tại xã Nghi Yên nên đối tượng đã dùng chiếc kéo có sẵn trong cabin xe đâm một phát vào cổ anh H.S.T. làm nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Hiện, vụ án mạng đang được Phòng PC02, Công an tỉnh Nghệ An hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo Trâm