Nghệ An: Ăn nhầm kẹo tẩm thuốc diệt chuột, chị tử vong, em trai nguy kịch

icon

Trong ngày hôm nay (2/9), các khu vực trên cả nước đều có mưa rào, cục bộ có những nơi mưa to vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực dao động trong khoảng 30-33 độ C; riêng Tây Nguyên 28-31 độ C.