Mưa lũ miền Trung khiến 13 người chết, mất tích

Mưa lũ lớn tại miền Trung đã khiến 13 người chết, mất tích, 5 người bị thương. Thiệt hại do mưa lũ gây ra rất nặng nề.

Sáng 10/10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, mưa to liên tiếp từ ngày 6/10 khiến nhiều tỉnh miền Trung ngập nặng.

Nước ngập dâng cao ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị).

Theo báo cáo chưa đầy đủ từ các tỉnh, có 161 xã của 28 huyện/5 tỉnh, thành phố bị ngập. Nặng nhất là Quảng Trị với 68 xã thuộc 9 huyện bị ngập sâu từ 1-2m. Thừa Thiên Huế, có 51 xã của 5 huyện bị ngập sâu 0,3-2m. Quảng Bình có 28 xã thuộc 6 huyện bị ngập sâu từ 0,3– 1m, có nơi ngập sâu 3m. Quảng Nam có nhiều điểm bị ngập sâu, tuy nhiên tỉnh chưa có báo cáo. Ngoài ra, Hà Tĩnh, Đà Nẵng cũng có nhiều xã bị ngập 0,3m.

Mưa lụt khiến 5 người chết (Quảng Trị 2, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, Đăk Lăk 1); 8 người bị mất tích (Quảng Trị 6, Thừa Thiên Huế 1, Gia Lai 1); 5 người bị thương (Quảng Bình 1, Thừa Thiên Huế 3). Về nhà ở, có 33.386 nhà bị thiệt hại, trong đó 4 nhà bị thiệt hại hoàn toàn.

Ngoài ra, có hàng trăm điểm quốc lộ bị ngập, sạt lở; nhiều đoạn đường tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập gây ách tắc giao thông; 9.060m bờ biển tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị bị sạt lở.

Mưa lớn cũng khiến 6 tàu bị sự cố tại Quảng Trị, trong đó có 3 tàu bị chìm.

Về nông nghiệp, có 22ha lúa ở Quảng Trị, Quảng Nam bị ngập; gần 2.000ha hoa màu và 77ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại; Gần 22.000 con gia súc, 34.700 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Theo báo cáo của các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam, hiện có 8.024 hộ/26.407 người đã được di dời.

Mưa lớn ở miền Trung và ATNĐ trên biển

Đáng chú ý, hiện nay do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, nên ngày và đêm 10/10, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 300mm; ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 100mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Hồi 1h ngày 10/10, vị trí tâm ATNĐ ở 13,3 độ VB; 114,7 độ KĐ, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Ban Chỉ đạo cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm người còn mất tích; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết; chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch, hướng dẫn đảm bảo an toàn sử dụng điện.

Tiếp tục thực hiện cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên trên các tàu Vietship bị nạn tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, đặc biệt là tại các khu vực ngập sâu, chảy xiết…

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, đặc biệt đối với các khu vực thấp trũng đang bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Diệu Thuỳ