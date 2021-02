Nghệ An: Xe tải va chạm xe máy, 3 người tử vong

Trong đêm khuya, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã Thái Hòa (Nghệ An) khiến 3 người tử vong.

Sáng 5/2, ông Đoàn Đức Hạnh – Chủ tịch UBND phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng hơn 23h ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa một chiếc xe ô tô tải và 1 chiếc xe máy (trên xe chở 2 người) trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vụ việc khiến 3 nạn nhân tử vong thương tâm.

Vụ việc khiến tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, 1 người mắc kẹt dướt cột điện tử vong tại chỗ; người còn lại bị văng ra ngoài được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng không qua khỏi. (hiện chưa rõ danh tính các nạn nhân).

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thái Hòa, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) nhanh chóng có mặt hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, thi thể 2 nạn nhân tử vong mắc kẹt trong cabin và ở cột điện mới được đưa ra ngoài và bàn giao cho cơ quan chức năng.

“Trong sáng nay (5/2), các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Hạnh cho biết thêm.

Việt Hòa