Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim ngắn VFC ngoại truyện vừa được thực hiện cách đây vài ngày, tất cả các nhân vật đã và đang được khán giả yêu thích như: My sói, Quỳnh búp bê, Cảnh soái ca, Khoa gà, bà Xuân, Trí, Ngân Hà.... cùng lúc xuất hiện trong một vũ trụ.

Quỳnh búp bê hội ngộ Cảnh soái ca và Nghĩa bảo kê.

Các diễn viên Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương, Doãn Quốc Đam, Duy Hưng, Đình Tú, Quách Thu Phương tái xuất với ngoại hình mới mẻ. Khán giả 'xoắn não' khi không biết Phương Oanh vào vai cô giáo Uyên trong Cô gái nhà người ta hay vẫn là Quỳnh búp bê, Nam của Hương vị tình thân khi tái ngộ mẹ Xuân (Quách Thu Phương) và Cảnh 'soái ca' (Doãn Quốc Đam). Trong khi đó, Đình Tú vừa là Trí trong Hướng dương ngược nắng, vừa là Khoa gà trong Cô gái nhà người ta.

My sói giờ đã khác xưa.

Trong teaser vừa được VFC tung ra, khán giả thích thú khi Thu Quỳnh tiếp tục vào vai My sói nhưng lại cư xử như Quỳnh búp bê khi nhại câu nói quen thuộc: 'Tôi bây giờ không phải con My của ngày xưa để anh muốn làm gì thì làm đâu'. Hồng Diễm thì hoàn toàn lột xác dù vẫn là Ngân Hà của Trạm cứu hộ trái tim. Cô quyết định tìm đến Trí (Duy Hưng) - kẻ mới đi tù về trong Người một nhà để nhờ trị Nghĩa và An Nhiên.

Ngân Hà tìm đến Trí nhờ trị Nghĩa và An Nhiên.

Hai diễn viên Thu Quỳnh và Phương Oanh dù mang bầu ở tháng thứ 8 nhưng vẫn hào hứng đi ngay trước ngày sinh con. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh sau gần 3 năm dừng đóng phim kể từ Hương vị tình thân.

Theo nguồn tin từ VFC, phim ngoại truyện này sẽ phát trên VTVGo vào tối thứ 6 ngày 26/4. Khán giả chờ đợi các tình huống hài hước thú vị khi tất cả các nhân vật họ từng yêu thích trên phim giờ vàng nhiều năm qua cùng hội ngộ trong một bộ phim ngoại truyện đặc biệt.

Quỳnh An

Clip: VFC