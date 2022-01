Nghệ An: Xe tải va chạm xe đạp điện, nữ sinh tử vong thương tâm

Chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bất ngờ va chạm với chiếc xe đạp điện. Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong thương tâm.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 17/1 khiến 1 nữ sinh tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h45’ sáng 17/1 tại nút giao cắt đèn tín hiệu giao thông ở ngã 3 Quốc lộ 1A giao với đường N5, thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm này, chiếc xe tải mang BKS 36C - 127.xx lưu thông hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe máy điện do một em học sinh (chưa rõ danh tính) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến xe máy điện trượt khoảng 5 mét, nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh tử vong vào sáng 17/1.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Trước đó, chiều 15/1, trên tuyến Quốc lộ 46C, đoạn qua ngã 3 chợ Phuống, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cũng xảy vụ tai nạn khiến một thai phụ tử vong.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 15/1, anh N.V.H. (SN 1998, trú xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương) điều khiển xe máy BKS 37 E1 - 382.. chạy theo hướng xã Thanh Lâm - Thanh Giang thì bất va chạm với chị L.T.C. (SN 1990), đang đi bộ sang đường.

Thai phụ đi ngang đường bị xe máy tông tử vong trên quốc lộ 46C, Nghệ An.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy va vào người chị C. rồi kéo lê nạn nhân hơn 10m, cả hai bất tỉnh tại chỗ. Ngay lúc đó, những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa 2 người đi bệnh viện cấp cứu nhưng chị C. không qua khỏi. Được biết, chị C. vừa đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản về và đang mang thai tháng thứ 7.

Thanh Hóa: 4 người trong gia đình tử nạn sau va chạm với ô tô tải Khi đang điều khiển xe máy chở theo vợ cùng 2 con, anh Thu xảy ra va chạm với ô tô tải khiến 4 người trên xe máy tử vong.

Bảo Trâm