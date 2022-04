Xe con va chạm xe tải trên đường Hồ Chí Minh, 4 người thương vong

Chiếc xe con mất lái, loạng choạng trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Tân Kỳ, Nghệ An) rồi lao sang đường ngược chiều. Vụ va chạm khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe con nát bét sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h35 ngày 28/4 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thôn Tân Tiến, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Chiếc xe tải mang BKS 37H-006.xx do tài xế L.A.L (SN 1987, trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông hướng Nam – Bắc phát hiện chiếc xe ô tô con mang BKS 30H-5981 lưu thông theo hướng ngược lại, có dấu hiệu mất lái, loạng choạng trên đường rồi lao sang đường ngược chiều.

PV Infonet có mặt tại hiện trường ghi nhận, cú va chạm mạnh khiến chiếc xe con bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ bay tung tóe trên đường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu.

Người đàn ông điều khiển xe con được xác định tử vong tại chỗ, một người phụ nữ mắc kẹt trong xe, tình trạng nguy kịch. Hai trẻ con (chưa rõ danh tính) được người dân địa phương kịp thời cạy cửa đưa đi cấp trước đó ít phút.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông trên tuyến, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Việt Hòa