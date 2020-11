Nghệ An: Đường cứu hộ, cứu nạn làm 10 năm chưa xong, 'đánh bẫy' người và xe

Gần 10 năm nay, dự án đường cứu hộ, cứu nạn đi qua xã Phú Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn “án binh bất động”. Hàng ngày người dân đi lại rất khó khăn trên con đường nham nhở ổ gà, ổ voi, mưa lầy, nắng bụi.

Một người dân trú xóm Nam Hồng (xã Phú Thành) phản ánh: “Chúng tôi chờ đợi con đường này được làm mới đã rất nhiều năm nay, nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Chẳng biết khi nào hết khổ. Trời mưa thì đường lầy lội tạo nên những vũng nước nguy hiểm, trời nắng thì bụi bay mù mịt”.

Gần 1 năm nay, đường cứu hộ, cứu nạn tuyến nhánh qua xã Phú Thành vẫn dang dở.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông cứu hộ, cứu nạn từ bờ tả sông Sở xã Phú Thành đi dọc kênh Vách Bắc đến sông Bàu Chèn, xã Liên Thành, huyện Nghệ An. Dự án do UBND huyện Yên Thành làm chủ đầu tư với tổng chiều dài 21,8km; nguồn vốn đầu tư hơn 167 tỷ đồng.

“Khi được nghe về dự án làm mới con đường, chúng tôi vô cùng phấn khởi. Đã 10 năm trôi qua mà đường mới chẳng thấy đâu, chỉ thấy con đường hiện hữu ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, đầy rẫy ổ gà, ổ voi. Mỗi khi đưa đón con cháu đi học, người dân rất vất vả”, ông Hoàng Xuân Long (65 tuổi, trú xóm Tiên Bồng, xã Phú Thành) chia sẻ.

Đường xuống cấp, hư hỏng khiến người dân đi lại khổ sở, bụi bay mù mịt những ngày nắng.

Đường lầy lội mỗi khi trời mưa.

Mặt đường cũ bị bong tróc, đá dăm lồi lõm rất nguy hiểm cho người đi đường.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường những ngày đầu tháng 11/2020, mới chỉ có khoảng 10km đường dự án được rải thảm nhựa (chạy song song với tuyến kênh chính sông Đào); các hạng mục còn lại các nhà thầu vẫn đang thi công dang dở, một số hàng mục “đắp chiếu” nhiều năm liền.

Sau đợt lũ lụt vừa qua, nhiều đoạn bị hư hỏng, chính quyền địa phương đã gia cố tạm để người dân đi lại.

Ông Phạm Minh Chuân, Chủ tịch UBND xã Phú Thành thông tin: "Do khó khăn về nguồn vốn nên dự án chưa được triển khai. Mới đây, để phục vụ đi lại cho người dân được thuận lợi, phía Công ty CP Xây dựng Hải Anh (địa chỉ xã Hợp Thành, Yên Thành) đã đầu tư, làm được khoảng hơn 500m đường qua trung tâm xã. Địa phương cũng đã đối ứng 2 tỉ đồng để cùng nhà thầu làm".

“Còn gần 4km đường thuộc tuyến nhánh hiện đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi cũng đã có ý kiến lên cấp trên về vấn đề này. Mong muốn của người dân địa phương là con đường sớm thực hiện để tạo điều kiện đi lại thuận lợi”, ông Chuân nói thêm.

Suốt 10 năm qua, người dân vẫn chờ đợi tuyến đường mới để việc đi lại được an toàn

Chia sẻ với PV về dự án này, ông Phan Huy Hải, Giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Thành cho hay: “Hiện tại, phía chủ đầu tư cũng đang vận động các đơn vị, doanh nghiệp vận động các nguồn vốn khác nhau để tiếp tục thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất”.

