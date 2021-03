Nâng cao nhận thức, đảm bảo an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên

Trong năm 2019 và 2020, cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do các trẻ em học sinh điều khiển xe gắn máy (bao gồm xe gắn động cơ xăng có dung tích xy lanh dưới 50cm3 và xe gắn động cơ điện) gây ra, làm nhiều trẻ em chết và bị thương. Mới đây, ngay đầu năm 2021 cũng xảy ra nhiều vụ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên, để lại hậu quả rất thương tâm.

Ngày 12/3/2021 tại Hải Phòng, 02 học sinh (sinh năm 2005, chưa đủ tuổi để lái xe mô tô và chưa có giấy phép lái xe mô tô) điều khiển xe gắn máy va chạm với ô tô, hậu quả là 02 thiếu niên tử vong.

Ngày 11/3/2021, tại Vĩnh Phúc, 02 học sinh (sinh năm 2004) điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, phóng với tốc độ cao đã cố tình đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, hậu quả làm 01 chiến sĩ Cảnh sát giao thông bị thương.

Trước đó, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Gia Lai vào tháng 2/2021 dẫn tới 4 người trên xe mô tô tử vong (người điều khiển chưa có giấy phép lái xe mô tô), khiến người thân vô cùng đau lòng. Kết quả trích xuất camera cho thấy, 2 xe cùng chạy rất nhanh, gặp tai nạn khi đấu đầu nhau. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trong 4 nạn nhân tử vong thì có 3 người bị chấn thương sọ não, 1 người bị chấn thương ngực và gãy xương hàm. Đặc biệt, các nạn nhân đều có nồng độ cồn trong máu cao và không có giấy phép lái xe khi điều khiển giao thông.

Vụ tai nạn giao thông rất thương tâm làm 4 thanh thiếu niên tử vong xảy ra ở Gia Lai ngày 14/2/2021, đúng dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, cũng như bảo đảm an toàn giao thông cho thanh thiếu niên, ngày 16/3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia gửi Công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai các biện pháp.

Cụ thể, lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông bằng môtô, xe máy, xe đạp điện, trong đó chú trọng vào đối tượng là thanh, thiếu niên với các hành vi vi phạm như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe, không đội mũ bảo hiểm và các vi phạm tương tự khác; tập trung xử lý trách nhiệm của cá nhân giao xe mô tô, xe gắn máy cho trẻ em điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp; tăng cường cung cấp thông tin về học sinh vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho các cơ sở giáo dục để phối hợp giáo dục và xử lý.

Các cơ sở giáo dục, các trường học trên địa bàn phối hợp với cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe phù hợp; phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn với xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông yêu cầu cha mẹ học sinh ký và thực hiện cam kết với nhà trường về việc bảo đảm an toàn giao thông cho con, em mình; không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con, em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi hoặc khi chưa có giấy phép lái xe phù hợp; cha, mẹ và gia đình có trách nhiệm phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn trước khi cho phép con, em mình điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong các nhà trường trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học sinh, sinh viên với văn hoá giao thông”; thực hiện “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”; tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giúp thanh, thiếu niên hoàn thiện các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; cách lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng và đúng quy định; cách nhận diện và phòng tránh các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện cho thanh, thiếu niên và học sinh.

P. Liên