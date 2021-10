Mưa lớn, nhiều đoạn Quốc lộ 1A qua Quảng Nam 'chìm nghỉm' giữa biển nước

Từ chiều 22 đến sáng 23/10, tại tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập.

Theo ghi nhận, từ sáng 23/10, nước lớn đã băng qua tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.

Trên Quốc lộ 1A dài khoảng 1km đọan xã Tam Đàn, có 3 điểm nước chảy băng qua đường, trong đó điểm ngập nặng nhất là đoạn ngã ba dẫn xuống xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ. Vào khoảng 6 giờ sáng nay, đoạn giao giữa quốc lộ 1 với đường đi Khu công nghiệp Tam Thăng (thuộc địa phận xã Tam An, Phú Ninh) nước dâng cao băng qua đường.

Từ khoảng 7h sáng cùng ngày, nước bắt đầu chảy băng qua đường và ngày càng lớn dần. Chỗ nước băng qua đường sâu nhất khoảng 25 - 30cm khiến phương tiện xe máy, xe đạp qua lại khó khăn.

Nhận được thông tin, các cán bộ chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, giúp các phương tiện lưu thông qua đoạn đường ngập nước.

Trung tá Trần Minh Hiếu (Đội trưởng Đội CSGT số 1) cho biết, lực lượng CSGT đang túc trực để giúp đỡ người dân lưu thông qua đoạn ngập nước được an toàn.

Nếu nhận thấy nước ngày càng ngập nặng, nguy hiểm thì đơn vị sẽ đặt biển cấm, tạm thời không cho phương tiện qua lại.

Một số mô tô bị chết máy được người dân ven đường giúp đỡ đưa đi sửa chữa. Một số chủ phương tiện sợ nguy hiểm, không băng qua đường, đã phải quay đầu xe.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua (từ 1h đến 7h ngày 23/10) các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến rất to. Dự báo từ ngày 23 đến 1h ngày 25/10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 350mm, riêng vùng núi phía Bắc có lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các xã thuộc huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức…

Khả năng xảy ra ngập úng ở những vùng trũng thấp và nội TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) và thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành).

Do tình hình mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ngập úng, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, sáng nay (23/10), Sở GD&ĐT Quảng Nam ban hành công văn đề nghị các cơ sở giáo dục trong tỉnh cho học sinh nghỉ học buổi chiều 23/10 để phòng tránh mưa lũ.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các trường học trên địa bàn theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để ứng phó kịp thời, phân công trực 24/24 giờ để xử lý những tình huống do mưa lũ gây ra.

Công văn của Sở GD&ĐT nêu rõ: “Ở những vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của mưa lũ, thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo quán triệt cho học sinh và phụ huynh đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất…, cần đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 22/10 đến trưa ngày 23/10, ở Quảng Bình đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến (lượng mưa tính từ 7h ngày 22/10 đến 07h ngày 23/10) từ 50-100mm, có nơi trên 150mm; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 449.6mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 478.4mm, Hành Dung (Quảng Ngãi) 475.2mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 431.8mm, An Hưng (Bình Định) 302.8mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên từ chiều nay (23/10) đến ngày 25/10 ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Nam đến Bình Định tiếp tục có mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên từ 50-150mm, có nơi trên 150mm. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ 200-350mm, có nơi trên 450mm. Kon Tum và phía Bắc Gia Lai từ 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, trong hôm nay và ngày mai (24/10), ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối).

Hồ Ca