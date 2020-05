Cả nhóm liên quan vụ “bốc đầu' xe ở Đà Nẵng đã bị mời lên làm việc

Theo thông tin cập nhật từ Phòng CSGT – Công an Đà Nẵng sáng 12/5, đơn vị đã tiếp tục xác minh và làm rõ danh tính toàn bộ nhóm đối tượng liên quan vụ “bốc đầu” xe trên cầu Rồng và nhiều tuyến đường gây bức xúc dư luận.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 10/5, Phòng CSGT – Công an Đà Nẵng nhận được video phản ánh 2 thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, bốc đầu xe, nẹt ống pô phóng nhanh vượt ẩu trên cầu Rồng và nhiều tuyến đường lớn, có mật độ giao thông cao trên địa bàn TP như Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp… để các đối tượng khác chạy theo quay clip, tung lên mạng xã hội nhằm gây sự chú ý của cộng đồng mạng.

Phòng CSGT Đà Nẵng phối hợp với lực lượng An ninh chính trị nội bộ nhan chóng xác định được 5 đối tượng liên quan vụ “bốc đầu xe” gây náo loạn đường phố tối 9/5. (Ảnh do Phòng CSGT Đà Nẵng cung cấp)

Phòng CSGT Đà Nẵng cho hay, sau khi nhận được video, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng CSGT khẩn trương xác minh, làm rõ. Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng lập tức thành lập Tổ công tác và phân công Thượng tá Hoàng Tiến Sỹ (Phó Trưởng phòng) làm Tổ trưởng và một số cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm quyết tâm phải truy tìm cho được nhóm thanh thiếu niên coi thường pháp luật này.

“Manh mối truy tìm rất ít ỏi, các đối tượng vi phạm đã có sự chuẩn bị như tháo biển số xe, bịt mặt, quay đằng sau lưng... để trốn tránh cơ quan Công an. Tuy nhiên, Tổ công tác của Phòng CSGT phối hợp với lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, truy xét suốt đêm 11 đến rạng sáng 12/5, toàn bộ các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị tạm giữ”, Trung tá Phạm Hồng Hải - Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT Đà Nẵng cho hay.

Theo đó, các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 2001, quê quán ở Nghệ An) tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Vũ Đức Vinh (sinh năm 2000, quê quán ở Nam Định) tạm trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; Nguyễn Ngọc Hiền (sinh năm 2003, quê quán ở Quảng Nam) tạm trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; Bùi Quang Duy (sinh năm 2002, quê quán ở Hưng Yên) tạm trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; Triệu Đức Hải (sinh năm 2000, quê quán ở Cao Bằng) tạm trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Phòng CSGT Đà Nẵng đã lần lượt mời các đối tượng này lên làm việc.

Theo khai nhận, lúc 23h tối 09/5, Nguyễn Quốc Cường điều khiển xe mô tô 37H1-204.32, Vũ Đức Vinh điều khiển xe mô tô 18B2-345.72 chở theo Nguyễn Ngọc Hiền, Bùi Quang Duy điều khiển xe mô tô không gắn biển số (sau khi xác minh, biển số thực tế là 11U1-148.34) chở theo Triệu Đức Hải cùng hẹn nhau đi uống nước tại đường Bạch Đằng, sau đó "đi dạo". Khi đi qua các tuyến đường, đối tượng Duy đã nhiều lần thực hiện hành vi bốc đầu xe; các đối tượng Cường, Hiền đi theo dùng điện thoại quay video lại sau đó chia sẻ trên trang facebook "Club 2val Đà Thành".

“Tại cơ quan công an, tất cả các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm. Phòng CSGT Đà Nẵng đã lập hồ sơ, tạm giữ phương tiện là 03 xe máy và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật!”, Trung tá Phạm Hồng Hải thông tin.

Được biết, trong buổi giao ban đơn vị sáng nay (12/5), Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an Đà Nẵng đã quyết định thưởng nóng để ghi nhận thành tích xuất sắc của Tổ công tác, chỉ trong thời gian rất ngắn đã truy tìm được nhóm thanh niên vi phạm, thể hiện quyết tâm của lực lượng CSGT nói riêng, toàn lực lượng Công an TP nói chung, xây dựng Đà Nẵng 'không có đất sống' với tội phạm.

Qua vụ việc này, Đại tá Phan Ngọc Truyền cũng kêu gọi giới trẻ TP Đà Nẵng hãy nói không với hành vi đua kéo, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe; kêu gọi các điểm sửa xe nói không với hành vi chế, độ xe để tiếp tay cho đua xe trái phép, cùng chung tay tố giác các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

