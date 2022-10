Đang điều tra vụ nam thanh niên ở Hà Nội vờ mua vàng rồi giật bỏ chạy

Sáng 5/10, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Đã bắt được nam thanh niên vào cửa hàng giật vàng và bàn giao công an quận xử lý”.

Nghi phạm bị người dân bắt giữ bàn giao cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 4/10, có một nam thanh niên vào cửa hàng vàng trên địa bàn phường Mỹ Đình 2. Người này vờ xem vàng rồi bất ngờ cầm vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ chạy được đoạn ngắn, nghi phạm bị người dân tóm gọn và thông báo cho lực lượng chức năng.

Lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 thông tin thêm, ngay sau khi xảy ra sự việc cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm và lấy lời khai, đồng thời bàn giao Đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành điều tra, làm rõ.

“Danh tính nam thanh niên này chưa được tiết lộ do cơ quan công an đang tiến hành mở rộng điều tra thêm”, vị này giải thích.

Trao đổi với PV về vụ việc, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cũng khẳng định cơ quan công an quận đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Tân Trường