Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, nhiều tỉnh ở miền Trung, trong đó có Nghệ An bị mưa lớn gây ngập lụt. Điều này ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của người dân, đặc biệt là ở những vùng bị lụt sâu. Tuy nhiên, vì đã ấn định ngày trước đó nên một số gia đình vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới, bất chấp mưa lũ.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền loạt hình ảnh về một đám cưới tại Nghệ An diễn ra trong điều kiện mưa bão, ngập lụt. Trong ảnh, cô dâu, chú rể và quan khách tỏ ra vô cùng vui mừng, vượt qua thời tiết khắc nghiệt để tổ chức một đám cưới suôn sẻ, hạnh phúc.

Được biết, đám cưới đặc biệt trong mùa lũ trên là của cặp vợ chồng Võ Thị Hợp (sinh năm 2001) và Đồng Văn Mạnh (1997) tại Nghệ An. Chồng của Hợp là kỹ sư còn cô hiện đang kinh doanh spa. Hai gia đình cách nhau 11km, nhà cô dâu ở Yên Thành còn nhà chồng ở Diễn Châu.

Chia sẻ với Infonet, cô dâu Võ Thị Hợp cho biết: “Ngày 29/9, hai vợ chồng mình tổ chức lễ cưới, nước ngập ngoài đường hơn 1m. Do thời tiết xấu, mưa gây ngập lụt nên chỉ định tổ chức gọn nhẹ”.

Hai vợ chồng Hợp đi ô tô bán tải về nhà chồng để thắp hương song không may giữa đường xe bị chết máy, phải thuê máy cẩu để đi qua chỗ lụt.

“Nhiều xe phải quay lại, sau 1 tiếng thì một số khách mới có mặt, gần 14h mới tổ chức được lễ cưới. Trước đó, dự kiến là 11 rưỡi tổ chức. Đám cưới tổ chức gần trăm mâm nhưng chỉ được khoảng 20 khách đến. Hai vợ chồng em khóc như mưa nhưng vẫn vui, mãn nguyện và hạnh phúc", cô dâu kể về đám cưới đáng nhớ của mình.

Đám cưới ước tính tổ chức với cả trăm mâm cỗ nhưng chỉ được vài chục người đến dự.

Nói về lí do tổ chức đám cưới đúng ngày mưa bão, cô dâu 10X cho biết, mọi việc đã được sắp xếp nên không thay đổi nữa. Mặt khác gia đình nghĩ bão không đổ bộ vào Nghệ An, nếu thời tiết xấu thì chỉ mưa... nhưng không ngờ mưa to dai dẳng như vừa rồi.

Bạch Dương

Ảnh: NVCC