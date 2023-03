Đà Nẵng vào top 10 sân bay cải tiến nhất thế giới

Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại The World's Best Airports of 2023 của Skytrax, tổ chức xếp hạng vận tải hàng không quốc tế. Hai hạng mục mà Đà Nẵng được nhắc đến là Sân bay cải tiến nhất thế giới (hạng 3) và Sân bay khu vực tốt nhất ở châu Á (hạng 10).

Các sân bay được đánh giá có mức độ cải tiến tốt nhất năm qua còn lại trong top gồm: Shenzhen (Trung Quốc), New York LGA (Mỹ), Sofia (Bulgaria), Sapporo (Nhật Bản), San Jose Juan Santamaría (Costa Rica), Calgary (Canada), Porto (Bồ Đào Nha), Rome Fiumicino (Italy), Baltimore-Washington (Mỹ).

Hạng mục Sân bay khu vực tốt nhất châu Á dành cho những nơi chủ yếu phục vụ chặng nội địa, trong khu vực. Đây cũng là nơi có thể đáp ứng số lượng nhỏ các chuyến xuyên lục địa nhưng trọng tâm chính vẫn là tuyến ngắn.

Những cái tên trong top có Centrair Nagoya (Nhật Bản), Haikou Meilan (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản), Hyderabad và Bangalore (Ấn Độ), Xi'an (Trung Quốc), Seoul Gimpo (Hàn Quốc), Changsha (Trung Quốc) và Sapporo (Nhật Bản).



Giải thưởng thường niên của Skytrax nhằm vinh danh các hãng, sân bay, dịch vụ đi kèm. Tiêu chí đánh giá chung cho các giải thưởng dựa trên sự hài lòng của hành khách đến từ 100 quốc gia và giới chuyên môn về hiệu quả hoạt động của một sân bay trong 12 tháng, dịch vụ khách hàng, cơ sở vật chất. Cuộc khảo sát và giải thưởng được công bố độc lập, không phụ thuộc vào sự kiểm soát, tác động của bất kỳ sân bay, hãng hàng không nào. Lễ trao giải Skytrax, được ví như Oscar của ngành hàng không, năm nay diễn ra vào tháng 6 tại Paris, Pháp.

Ngoài các giải thưởng trên, World's Best Airports of 2023 cũng trao giải thưởng cho hơn 20 hạng mục sân bay khác gồm: Tốt nhất thế giới (Singapore), Sạch sẽ nhất (Tokyo Hanedam, Nhật Bản), Nhân viên được đánh giá cao nhất (Seoul Incheon, Hàn Quốc), Khách sạn sân bay tốt nhất (Crowne Plaza Changi Airport, Singapore), Thân thiện với gia đình nhất (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ).

Bên cạnh giải thưởng World's Best Airports, Skytrax còn có thêm giải World Airlines Awards (chưa công bố kết quả).

Anh Minh (Theo Skytrax)