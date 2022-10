Đà Nẵng: Bắt đối tượng bịt mặt, dùng dao xông vào văn phòng bất động sản cướp tiền

Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Huỳnh Bá Danh về hành vi “cướp tài sản” theo quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự.