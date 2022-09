Vụ tố hotgirl Bắc Giang lừa 17 tỷ: Các tình huống nào có thể xảy ra?

Một cặp vợ chồng người Thái Lan đến Đắk Lắk để du lịch không may đánh rơi chiếc ví bên trong có 50 triệu đồng tại siêu thị Coopmart. May mắn có một người dân đã nhặt được sau đó người này nhờ công an trao trả lại.