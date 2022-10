Ồ ạt đi rút tiền trước hạn sẽ thiệt đơn thiệt kép

Trước việc người gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ồ ạt đi rút tiền trước những thông tin lan truyền trên mạng về ngân hàng này, Chuyên gia pháp lý về ngân hàng, Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Luật ANVI, khuyên người gửi tiền nên bình tĩnh, tránh bị ảnh hưởng tâm lý dẫn đến rút tiền trước thời hạn sẽ phải chịu thiệt vì không được hưởng lãi suất như đã thoả thuận với ngân hàng. Chưa kể các rủi ro khác do chen chúc, chờ đợi, mất thời gian khi nhiều người cùng rút tiền ồ ạt.

Trong sáng nay 8/10, Luật sư Trương Thanh Đức đã có mặt tại một chi nhánh SCB ở Hà Nội, trực tiếp gặp các khách hàng của ngân hàng này, khuyên họ giữ nguyên tiền gửi để được hưởng lợi.

Theo ông Đức, trong mọi trường hợp quyền lợi của người gửi tiền luôn được NHNN đảm bảo, bởi nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ sụp đổ hệ thống bất cứ lúc nào.

“Tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu ngân hàng đều được bảo vệ như nhau. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, chỉ cổ đông và các chủ nợ phải chịu thiệt hại, còn người gửi tiền vẫn sẽ không bao giờ bị mất tiền.” Luật sư Trương Thanh Đức nói.

Theo thông tin phát đi từ NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, mấy ngay qua có những thông tin không tích cực về Ngân hàng SCB trên mạng xã hội. NHNN cũng đã có thông tin kịp thời trên Website NHNN để khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB, đồng thời cũng sẽ có những giải pháp, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB.”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhắc lại quan điểm của NHNN.

Trước đó, ngày 7/10/2022, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn.

Về việc này Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.

NHNN khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2022 của SCB, lượng cho vay khách hàng đạt 384.274 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2, trong đó đã bao gồm dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 5.517 tỷ đồng. Trong khi đó, lượng tiền gửi SCB huy động từ khách hàng là 594.630 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

SCB là một trong những nhà băng có lãi suất tiết kiệm hấp dẫn nhất trên thị trường. Cụ thể, tại ngày 08/10, lãi suất huy động kỳ hạn 01-03 tháng của SCB là 5%/năm, kỳ hạn 06 tháng là 6,85%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 7,3%/năm.Lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng được SCB ấn định lên đến 7,55%/năm.

Trong thông báo mới nhất của ngân hàng về sai phạm của Công ty An Đông, SCB khẳng định đã rà soát và khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.

Một chi nhánh SCB tại Hà Nội sáng 08/10/2022.

Ngân hàng Sài Gòn cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật.

“Tại SCB, quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất. Các nhu cầu, thắc mắc của khách hàng trong mọi tình huống sẽ được xử lý một cách tận tâm, trọn vẹn. SCB rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và tin tưởng của Khách hàng, Cổ đông trong thời gian tới.”, SCB khẳng định.

Ngày 8/10, bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị khởi tố còn có các bị can: Trương Huệ Vân (34 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); Hồ Bửu Phương (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cũng bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh.

Ngân Giang