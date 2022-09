Câu chuyện của "chàng gầy" Phạm Văn Hải (25 tuổi, quản lý kinh doanh cửa hàng) và "nàng mập" Phạm Thị Như Quỳnh (27 tuổi, chủ shop quần áo bigsize ở Bình Dương) là minh chứng cho việc trong tình yêu, vấn đề “yêu nhanh cưới vội” hay yếu tố ngoại hình, tuổi tác... không cản trở được hai con người hạnh phúc khi đến với nhau.

Dù chênh lệch về cân nặng, độ tuổi,... nhưng cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau.

Chia sẻ với Infonet, Như Quỳnh kể lại, vợ chồng cô quen nhau qua "cái vẫy tay" trên Facebook. Một lần, cô đăng ảnh với dòng trạng thái: “Xin một cái vẫy tay từ bạn trai chưa có người yêu”. Chồng cô vào bình luận bằng vẫy tay thật rồi hai người tương tác qua lại.

Khoảng 2 tháng sau, Văn Hải chủ động nhắn tin, cả hai nói chuyện qua lại như bạn bè và đi ăn uống cùng nhau.

“Lúc chưa gặp thì tụi mình chưa thích, cũng không có ý định cưa cẩm. Sau lần đầu tiên gặp đi chơi, hai đứa thân hơn, nói chuyện nhiều hơn rồi dần dần thích nhau”, Như Quỳnh kể.

"Cái vẫy tay" trên mạng xã hội đưa Văn Hải - Như Quỳnh đến bên nhau.

Hẹn hò được 1 tháng, Văn Hải là người ngỏ ý kết hôn. Như Quỳnh bất ngờ vì giữa hai người chưa hiểu hết về nhau nhưng vẫn đồng ý vì tin đó là duyên. Cô tin tưởng chồng và cũng tin đây là người mình cần.

“Dù quyết định cưới vội vàng nhưng sau 3 năm bên nhau mình chưa bao giờ hối hận. Mình luôn tin vào cái duyên”, Như Quỳnh cho hay.

Lúc mới quen, Như Quỳnh nặng 83kg, mập hơn nhiều so với hiện tại. Chồng thích cô mập và chưa bao giờ khuyên cô phải giảm cân vì bất cứ lí do nào. Hiện tại cô xuống còn 70kg là do sinh em bé. Vì tính chất công việc nên chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện giảm cân.

“Ấn tượng của mình đối với chồng là ngầu, còn ấn tượng của chồng khi gặp mình là thấy mập và nói nhiều. Tụi mình có nhiều kỉ niệm cùng nhau nhưng kỉ niệm đáng nhớ và muốn nhắc đến nhiều nhất là chồng lừa mình. Lúc mới nhắn tin chồng biết mình hơn tuổi nên nói dối sinh năm 1993 chứ không phải 1997. Đến lúc mình vô tình biết được thì chồng thú nhận sợ bị chia tay nên mới nói dối”, Quỳnh vui vẻ chia sẻ.

Cô dâu Như Quỳnh

Chuyện tình của Văn Hải - Như Quỳnh chính là minh chứng cho việc không có chuẩn mực nào khi yêu, miễn là hai người dành cho nhau trái tim chân thành.

"Quả ngọt" của cặp vợ chồng sau 3 năm bên nhau.

Dù quen nhau trong thời gian ngắn nhưng cặp đôi hợp nhau mọi thứ, Quỳnh nói: "Cứ ngỡ bọn mình phải biết nhau lâu lắm rồi. Cả hai có nhiều sở thích chung nên hầu hết đều chờ nhau làm cùng như cùng nhau chụp ảnh, đi chơi, làm đẹp, ăn uống…".

Chuyện tình dễ thương của Văn Hải và Như Quỳnh sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự yêu thích và lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

