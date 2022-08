Mùa hè năm nay cực nóng ở khắp châu Âu khiến băng tan để lộ ra nhiều thi thể, xác tàu... nhằm giải đáp nhiều bí ẩn đáng kinh ngạc.

Thụy Sĩ là quốc gia được biết đến nhiều nhờ phong cảnh núi non tuyết trắng, cùng với sông băng Aletsch nổi tiếng.

Xác máy bay và thi thể lộ ra từ sông băng giải đáp bí ẩn 50 năm

Sông băng nằm ở bang Valais, phía nam của đất nước Thuỵ Sĩ. Aletsch là sông băng lớn nhất của dãy núi Alps, bao phủ hơn 120 km2 ở miền nam Thụy Sĩ. Đây chính là nơi từng phát hiện ra những mảnh vỡ về một vụ tai nạn máy bay thảm khốc diễn ra hơn 50 năm trước.

Mức tuyết rơi thấp vào mùa đông và các đợt nắng nóng trên khắp lục địa già trong hai mùa hè liên tiếp đã khiến lớp băng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các sông băng tại khu vực đang trên đà tan chảy với khối lượng lớn nhất trong ít nhất 60 năm qua.

Nhiệt độ cao bất thường trong mùa hè năm nay đã làm tan chảy sông băng, để lộ những mảnh vỡ và nhiều xác chết. Trong đó, có ba thi thể nạn nhân là giáo viên, giám đốc một bệnh viện và con trai của ông, tất cả đến từ Zurich.

Danh tính cụ thể của từng người vẫn chưa được tiết lộ. Cảnh sát Valais đối mặt với một nhiệm vụ lớn phía trước vì danh sách những người mất tích từ vụ tai nạn dài khoảng 3 trang A4.

Phát hiện mới do một hướng dẫn viên vùng núi tình cờ nhìn thấy trong chuyến đi. Những mảnh xương được tìm thấy trên sông băng Chessjen gần con đường đi bộ đường dài cũ không sử dụng trong 10 năm qua.

Các tuyến đường đi bộ đường dài đã bị thay đổi do băng tan nhiều nơi. Xác máy bay đã giải thích bí ẩn giấu kín suốt 50 năm.

Người ta tiến hành điều tra và xác định rằng các bộ phận từ đống đổ nát thuộc về chiếc máy bay Piper Cherokee, đăng ký HB-OYL, bị rơi tại địa điểm này vào ngày 30/6/1968.

Trước đó, tại khu vực sông băng Gepatschferner ở dãy Alps, người đi bộ đường dài phát hiện xác ướp con sơn dương 500 tuổi.

Andrea Fischer, nhà nghiên cứu ở Innsbruck đã sử dụng cưa máy để lấy xác ướp con sơn dương lên khỏi mặt sông băng. Đây là một con sơn dương cái, nhỏ tuổi, xác ướp được bảo quản khá nguyên vẹn trong sông băng.

Đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay khiến nhiệt độ cao tăng vọt trên 40 độ C ở nhiều nước châu Âu, ngôi làng miền núi Zermatt của Thụy Sĩ đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 30 độ C. Ngôi làng này nằm ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển.

Hoàng Dung (lược dịch)