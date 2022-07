Thanh niên bị cá mập tấn công ngay sau khi nói đùa về việc cá mập cắn

Đừng vội đùa cợt về việc gì vì bạn có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng như trong trường hợp của thanh niên dưới đây.

Vận động viên lướt sóng Max Haynes tin rằng anh ta rất may mắn, bởi vì ngoài khơi Long Island (New York, Mỹ), anh đã bị một con cá mập tấn công. Đáng chú ý, Max Haynes bị tấn công ngay sau khi dứt lời đùa cợt về cá mập. Mặc dù may mắn cho thanh niên này khi vết thương không quá nặng, nhưng đây cũng là một bài học tâm linh cần phải để tâm.

Chàng trai trẻ nhớ lại rằng anh ta và bạn mình đã ở dưới nước và nói đùa về những vết cắn của cá mập, nhưng ngay sau đó Max Haynes không cười được nữa. Anh cảm thấy chân mình dường như bị mắc kẹt trong một cái bẫy gấu.

Hóa ra con cá mập, có chiều dài gần 2 mét, đã cắn nhẹ vào chân Max, và ngay từ giây phút đầu tiên, anh ta tuyệt vọng quyết định rằng chân của mình đã bị gãy trong bộ hàm mạnh mẽ của cá mập. Tuy nhiên, sau nỗi sợ hãi xuất hiện, Max bắt đầu chống trả, giãy giụa mạnh mẽ. Max chắc chắn rằng chính quyết tâm của anh ấy đã cứu mạng anh ấy. Con cá mập quyết định không gây rối với một nạn nhân bướng bỉnh như vậy.

Chàng trai trẻ trốn thoát khỏi kẻ săn mồi hy vọng rằng chân của anh sẽ hồi phục trong một vài tuần nữa. Bây giờ Max hiểu được mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công của cá mập và sẽ không đùa về nó.

Hạ Thảo (lược dịch)

11 địa điểm được Google Maps ‘giấu kín’ Có những địa điểm mà bạn tìm kiếm trên Google Maps cũng vô ích, vì lý do nào đó, có thể là theo yêu cầu của các quốc gia hoặc tổ chức có lãnh thổ có các vị trí này (đảo, tòa nhà, các phần đất,…).