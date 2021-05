Máy bay chệch hướng 110 km vì phi công ngủ gật

Phi công đã có kinh nghiệm 20.000 giờ bay đã mắc phải sự cố hi hữu trong suốt 12 năm làm việc. Sự việc hi hữu xảy ra khi phi công lái chiếc máy bay Cessna 208B Caravan trên chuyến bay từ Cairns đến Redcliffe, phía bắc Brisbane. Anh đã ngủ gật trong khoảng 40 phút khiến cho máy bay chệch hướng 110 km.

Cục An toàn Vận tải Hàng không Australia (ATSB) cho biết Cơ quan Kiểm soát Không lưu (ATC) đã cố gắng liên lạc với phi công khi máy bay cách Sân bay Sunshine Coast khoảng 53 km về phía tây tây bắc nhưng không được.

Khi các nỗ lực tiếp cận phi công không thành công, ATC yêu cầu một phi công từ Dịch vụ y tế hàng không hoàng gia đang ở gần đó đến và tìm cách tiếp cận chiếc Cessna nhằm kích hoạt hệ thống cảnh báo va chạm. Tuy nhiên, phi công Cessna vẫn không phản hồi.

Mãi cho đến khi máy bay bay chệnh hướng khoảng 110 km so với điểm hạ cánh dự kiến, phi công mới tỉnh dậy và liên lạc trở lại.

Sau đó, phi công đã hạ cánh xuống sân bay Gold Coast mà không gặp vấn đề gì. Phi công cho biết vào đêm trước ngày bay anh gặp vấn đề khiến giấc ngủ bị rối loạn. Do vậy, vào ngày xảy ra sự cố, phi công cảm thấy hơi mệt nhưng cho rằng vẫn ổn để điều khiển chuyến bay.

Phi công cũng thừa nhận rằng anh đã bật máy sưởi nên buồng lái ấm áp hơn bình thường, điều này là một trong những nguyên nhân khiến anh bị ngủ gật.

Cục An toàn Vận tải Hàng không Australia cho biết phi công có thể do mệt mỏi vì thiếu ngủ kết hợp với tình trạng thiếu oxy nhẹ. Nguyên nhân là do anh không sử dụng hợp lý hệ thống oxy bổ sung khi bắt đầu bay ở độ cao lớn hơn.

Khi bay ở độ cao khoảng hơn 3 km do mây che, tầm nhìn hạn chế nên phi công đã leo lên độ cao 3,3 km nhưng không bổ sung oxy hợp lý nên làm trầm trọng hơn sự mệt mỏi và phi công rơi vào giấc ngủ.

Phi công đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào trước khi sự cố xảy ra và may mắn không bị thương tích nghiêm trọng.

Trước đó, hai sự cố tương tự xảy ra vào năm 2018 và năm 2013. Ngày 8/11/2018, trên chiếc Piper PA-31-350 trong chuyến bay chở hàng từ Devonport đến Đảo King ở Tasmania. Ngày 1/9/2013, phi công của máy bay Cessna 210 đã ngủ gật trong một chuyến bay tư nhân từ Port Macquarie đến Bankstown ở New South Wales, Australia.

Phi hành gia tiết lộ khu vực trên Trái Đất giống hệt sao Hoả Thomas Pesquet, phi hành gia Cơ quan vũ trụ châu Âu chia sẻ hình ảnh về khu vực ở châu Phi giống hệt bề mặt trên hành tinh đỏ.

Hoàng Dung (lược dịch)