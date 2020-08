Hình ảnh rõ nét về hành tinh hứa hẹn có sự sống bên ngoài Trái Đất

Các nhà khoa học phát hiện hành tinh Proxima b vào năm 2016 có kích thước lớn hơn Trái Đất và nhiệt độ vừa phải đủ điều kiện để nước trên bề mặt có thể tồn tại ở dạng lỏng.

Đây là một trong những điều kiện quan trọng để tiếp tục hi vọng về sự sống ngoài Trái Đất. Được biết, Proxima b quay quanh ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri, là ngôi sao gần nhất với Hệ mặt trời của chúng ta.

Các nhà nghiên cứu tin rằng con người có thể tiếp cận hành tinh bằng tàu thăm dò không gian cỡ nhỏ không người lái khoảng cuối thế kỷ này.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết: "Các nhà thiên văn học sử dụng kính thiên văn 3,6 mét ở Đài quan sát Nam Âu tại La Silla, Chile cùng với một số kính thiên văn khác trên thế giới đã phát hịện ra Proxima b vào năm 2016. Hành tinh này có kích thước tương đương Trái Đất, quay quanh ngôi sao lùn đỏ, gần nhất với hệ mặt trời của chúng ta".

Proxima b cách ngôi sao trung tâm của nó một khoảng cách vừa phải, nhiệt độ không quá nóng do đó nước trên bề mặt có thể tồn tại ở dạng lỏng.

Đầu năm nay, các nhà khoa học đã phát hiện ra hành tinh thứ hai gần hệ mặt trời, chỉ cách Trái đất 4 năm ánh sáng, Proxima c. Hành tinh ngoài Trái Đất, Proxima c có kích thước bằng một nửa sao Hải vương.

Các phép đo chỉ ra rằng Proxima c quay quanh trung tâm ở khoảng cách xa hơn 1,5 lần so với Trái đất quay quanh Mặt trời. Do vậy, hành tinh này lạnh hơn nhiều so với Proxima b.

Trước đây, từng có nhiều tranh cãi xung quanh việc hành tinh Proxima b có phù hợp cho sự sống hay không. Năm 2017, các nhà khoa học thuộc Đại học Villanova, Mỹ cho rằng, Proxima b nhiều khả năng giống như Tatooine, hành tinh đá, giống như hình ảnh trong bộ phim khoa học viễn tưởng Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars).

Edward Guinan, giáo sư ở Đại học Villanova, Mỹ cho biết, khả năng cao Proxima b đã trải qua một thời kỳ 'địa ngục' khoảng 300 - 400 triệu năm, do Proxima b quay xung quanh ngôi sao của nó ở khoảng cách rất gần, bằng 1/20 khoảng cách giữa Mặt trời và sao Thủy.

Giáo sư Edward Guinan nói: "Thực sự là rất khó để có thể tồn tại sự sống trên Proxima b, tuy nhiên, ta vẫn có hi vọng để tìm kiếm người ngoài hành tinh trên đó".

HD (lược dịch)