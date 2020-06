Đột nhập 4 trang trại 'không tưởng' trên thế giới

Nông trại cafe phân voi "đắt nhất" thế giới

Trên những ngọn đồi xanh mướt ở vùng Tam Giác Vàng thuộc miền bắc Thái Lan, tỉnh Surin, những đàn voi được chăm sóc và nuôi dưỡng đặc biệt để "thải" ra một trong những loại cà phê tinh túy và đắt đỏ nhất thế giới, cà phê Black Ivory.

Những con voi không được cho ăn cà phê trực tiếp. Chúng ăn hỗn hợp tự nhiên của chuối, trái cây, gạo và quả cà phê. Khi voi ăn các hạt cà phê, axit trong dạ dày chúng phá vỡ các protein được tìm thấy trong cà phê, là yếu tố tạo nên vị đắng của cà phê. Bởi vậy, hương vị loại cà phê được tách lọc sau quá trình đào thải chất thừa của voi sẽ mang hương vị ngây béo mà không hề có vị đắng như cà phê thông thường.

Những con voi không tiêu hóa được hạt cafe. Chúng được truyền ra ngoài với phân. Những công nhân được trả lương cao phải chọn ra những hạt cà phê rửa sạch và rang trước khi được sử dụng để pha cà phê. Quá trình lên men được cho là giúp hương vị cà phê trở nên đặc biệt và chỉ một lượng nhỏ cafe này được sản xuất khiến làm tăng nhu cầu và giá cả.

Trang trại sữa nai

trang trại kỳ lạ

Mặc dù chúng chủ yếu sống trong tự nhiên, nhưng một số con nai đã được thuần hóa. Các trang trại ở Nga nuôi loài động vật này, không phải vì thịt, mà vì sữa của chúng. Sữa nai chứa nhiều chất bơ hơn sữa bò. Đồng thời, nó có nhiều chất dinh dưỡng có lợi hơn, bao gồm nồng độ kẽm, selen, sắt và các enzyme mạnh mẽ mà các bác sĩ y học cổ truyền tin rằng có thể chữa lành một số vấn đề về đường tiêu hóa.

Con nai sữa chỉ bán thuần hóa. Tại một trang trại ở Kostroma, Nga, chúng được tự do chăn thả trong các khu rừng xung quanh trong phần lớn thời gian của năm. Chúng chỉ tiết sữa trong một thời gian ngắn vào mùa Hè khi con non chào đời. Trong thời gian này, nai sừng được vắt sữa hai lần mỗi ngày và sản lượng hàng ngày trung bình khoảng nửa gallon (khoảng gần 4 lít). Mặc dù chúng có thể tự do lang thang đi lại, nhưng các con cái lớn trưởng thành thường được thuần hóa để đến khi cần lấy sữa.

Trang trại nuôi rong biển

trang trại kỳ lạ

Rong biển đã trở thành một mặt hàng có giá trị. Nuôi trồng rong biển từ lâu đã trở thành một công việc sinh lợi ở những nơi như Nhật Bản, Trung Quốc và Indonesia. Tuy nhiên, việc sử dụng các loài như tảo bẹ trong các sản phẩm khác, như mỹ phẩm và thuốc, và sự quan tâm ngày càng tăng đối với rong biển như một loại thực phẩm lành mạnh đã dẫn đến sự bùng nổ nông nghiệp.

Ở những nơi ô nhiễm, biến đổi khí hậu và đánh bắt quá mức đã làm tổn thương các hoạt động đánh bắt cá thương mại, trồng rong biển là một lựa chọn thay thế được chào đón cho phép mọi người tiếp tục kiếm sống từ đại dương.

Cây trồng dưới nước này tương đối dễ trồng nếu đúng loài phù hợp với điều kiện thích hợp, mà không bắt buộc phải sử dụng phân bón hay cho ăn. Do sự tăng trưởng hoàn toàn tự nhiên này, rong biển có thể là một bổ sung cho các loại hình nuôi trồng thủy sản khác, chẳng hạn như động vật có vỏ hoặc nuôi tôm.

Một số chuyên gia lo ngại về sự thay đổi bùng nổ của rong biển trong các hệ sinh thái ven biển dễ bị tổn thương, nhưng những người khác hoan nghênh xu hướng này là một cách kiếm tiền ít xâm lấn hơn từ các đại dương.

Trang trại muỗi

trang trại kỳ lạ

Muỗi là một trong những loài côn trùng đáng ghét nhất thế giới. Chúng không chỉ làm hỏng buổi tối mùa hè thoải mái, mà còn có thể truyền bệnh chết người. Vậy tại sao bất cứ ai cũng muốn thành lập một trang trại muỗi? Thông qua một loạt các thử nghiệm, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc thả muỗi biến đổi gen vào một số khu vực nhất định làm giảm đáng kể dân số muỗi mang mầm bệnh.

Ví dụ, một dự án như vậy liên quan đến việc tiêm một loại vi khuẩn đặc biệt vào muỗi đực được nuôi nhốt. Những con đực sau đó được phóng thích và truyền vi khuẩn cho con cái mà chúng giao phối. Vi khuẩn ức chế sự lây lan của virus Zika và cũng khử trùng con cái để chúng không thể sinh sản. Ngoài Zika, chiến lược này có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết.

Như San/Dân Việt