Du khách sẽ sớm có cơ hội trải nghiệm đi thang máy bằng kính tại tòa tháp One Vanderbilt của Manhattan, một trong những toà nhà cao nhất nước Mỹ.

Tòa nhà chọc trời One Vanderbilt siêu cao 67 tầng ở góc Đường 42 và Đại lộ Vanderbilt ở trung tâm Manhattan, Thành phố New York.

Ascent, một thang máy hoàn toàn bằng kính, di chuyển quãng đường 369 mét phía ngoài của tòa nhà chọc trời, mang đến tầm nhìn ngoạn mục toàn thành phố.

Những người ưa thích sự mạo hiểm hơn có thể lựa chọn Levitation, các hộp kính trong suốt nhô ra khỏi tòa tháp, ở độ cao 324 mét trên Đại lộ Madison.

Chóng mặt với thang máy bằng kính của toà nhà 67 tầng ở Mỹ

Toàn bộ dự án có tên Summit One Vanderbilt sẽ bao gồm một quán cà phê Après, một quán bar trên sân thượng, và “núi cỏ cao ngoài trời đô thị cao nhất trên thế giới."

Nhóm sáng tạo của Kenzo Digital đã thiết kế một tác phẩm sắp đặt nghệ thuật đặt ở đài quan sát.

Marc Holliday, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SL Green cho biết: “Chúng tôi tạo ra điểm đến mang lại trải nghiệm tương tác đáng nhớ suốt đời, du khách sẽ có tầm nhìn tốt nhất, bao quát toàn bộ Thành phố New York. Summit One Vanderbilt là một dự án đáng kinh ngạc, đầy cảm hứng mà bất cứ ai cũng nên trải nghiệm. Đó là một địa điểm đặc biệt, ly kỳ mà người dân New York và du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ ghé thăm hết lần này đến lần khác”.

Fred Dixon, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của NYC & Company tin rằng việc ra mắt điểm tham quan này sẽ tạo động lực cho thành phố khi bắt đầu phục hồi ngành du lịch vốn chịu nhiều thiệt hại vì dịch bệnh.

Dixon cho biết: "Thành phố New York sẽ tràn đầy năng lượng vào mùa thu, và Summit One Vanderbilt là sự bổ sung tuyệt vời thu hút người dân địa phương và du khách".

Ngoài ra tại thành phố cũng có một số đài quan sát nổi tiếng ở trên cao như đài quan sát Top of the Rock sáu tầng tại Trung tâm Rockefeller, đặt cách mặt phố 259 mét.

Vào năm 2019, Tòa nhà Empire State đã đưa vào hoạt động một đài quan sát mới ở tầng 102, cao hơn 382 mét so với mặt đất.

Hoàng Dung (lược dịch)