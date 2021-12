Gạo A An được vinh danh trong Top 10 sản phẩm Việt Tin Dùng 2021

Trong nhóm ngành Nông sản – Thực phẩm – Đồ uống, đáng chú ý có sản phẩm gạo A An của CTCP Tập đoàn Tân Long được vinh danh trong Top 10 sản phẩm Tin Dùng 2021.

Sản phẩm gạo A An của CTCP Tập đoàn Tân Long.

Chương trình Tin Dùng Việt Nam tổ chức khảo sát ý kiến từ người tiêu dùng trên 5.971 sản phẩm – dịch vụ đề cử từ tháng 01/2021 đến hết tháng 11/2021. Trong nhóm ngành Nông sản – Thực phẩm – Đồ uống, đáng chú ý có sản phẩm gạo A An của CTCP Tập đoàn Tân Long được vinh danh trong Top 10 sản phẩm Tin Dùng 2021.

Gạo A An là thương hiệu gạo nội địa ngày càng nhận được sự tin tưởng lựa chọn từ đông đảo người tiêu dùng. Chọn phát triển các sản phẩm gạo đóng túi chất lượng cao, A An xem chất lượng là giá trị quan trọng nhất khi gửi gắm từng túi gạo đến tay khách hàng. Suốt gần 3 năm phục vụ thị trường trong nước, gạo A An luôn cam kết sản xuất những sản phẩm gạo 100% chuẩn giống lúa; không đấu trộn; được kiểm soát nghiêm ngặt từ bước gieo trồng, canh tác trên cánh đồng đến xử lý, chế biến và đóng gói tại chuỗi các nhà máy gạo.

Từ tâm thế của một doanh nghiệp làm lúa gạo tâm huyết, A An đã - đang và sẽ nỗ lực không ngừng để vừa mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm thực sự chất lượng, vừa tự tin đồng hành cùng nông dân canh tác những giống lúa giá trị cao và cải thiện thu nhập.

Bên cạnh đó, những trải nghiệm tiêu dùng cũng đặc biệt được chú trọng thông qua chính sách giao hàng tận nơi, phủ sóng các điểm bán trên toàn quốc để khách hàng có thể tìm mua gạo A An một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất.

Theo ông Nguyễn Chánh Trung, đại diện thương hiệu gạo A An chia sẻ, kế hoạch 5 năm tới A An sẽ mở rộng diện tích bao tiêu lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như: Bên cạnh các sản phẩm đã ra mắt như Japonica, ST21, ST24, ST25... gạo A An hướng đến các sản phẩm tiêu chuẩn cao hơn như gạo canh tác từ mô hình lúa tôm, gạo organic. Đây là những sản phẩm yêu cầu cực kỳ khắt khe trong suốt quá trình canh tác về giống, nguồn đất và nước; hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; cần có đội ngũ kỹ sư hữu cơ bám ruộng cùng nông dân để hỗ trợ canh tác từ thời điểm xuống giống đến khi hoàn tất thu hoạch.

Năm 2022 công ty cũng sẽ chính thức vận hành nhà máy gạo Hạnh Phúc quy mô lớn nhất Đông Nam Á - Nơi sẽ thực hiện toàn bộ quy trình xử lý lúa gạo, chế biến và đóng gói trên những dây chuyền công nghệ châu Âu hiện đại nhất hiện nay. Đại diện thương hiệu gạo nội địa cũng cho biết, công ty sẽ tăng tốc phát triển số điểm bán gấp 4-5 lần hiện tại trong 5 năm tới để phủ sóng gạo A An trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu 5-10% thị phần gạo đóng túi chất lượng cao trong nước.

