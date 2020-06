Vào lúc 9h00 ngày 30/5, Đội QLTT số 5 đã chủ trì, phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành khám xe ô tô tải mang BKS 29H.224.67 do ông Nguyễn Thành Tuyên có địa chỉ tại xóm 3, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc để thực hiện thủ tục kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất với số lượng 13.880 bao (11.980 bao thuốc lá điếu 555 GOLD và 1.900 bao thuốc lá điếu 555 ORIGINAL, loại 20 điếu/bao).

Quảng Bình: Thu giữ gần 14.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Đội Quản lý thị trường số 5 đã thiết lập hồ sơ vụ việc, lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vì vậy Cục QLTT Quảng Bình đã chỉ đạo Đội QLTT số 5 tiếp tục cũng cố hồ sơ vụ việc để chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, xử lý theo quy định.

Hoàng Thanh